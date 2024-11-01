Mejores que las LFP y mucho mejores que las de litio: las 'baterías de sal' demuestran su seguridad en una prueba a 300ºC

Investigadores de la Academia China de Ciencias han desarrollado la primera batería de sodio con "fuga térmica cero". Un hito histórico que elimina el riesgo de incendio y explosión incluso en condiciones de calor extremo de 300°C. El secreto de esta inmunidad al fuego reside en un nuevo componente llamado Electrolito No Inflamable Polimerizable (PNE). Este material actúa como un sistema de defensa activa de tres capas. La celda tiene una densidad energética de 211 Wh/kg a nivel celular, funciona en un rango desde -40 a 60 °C.
