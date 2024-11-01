La mejor tortilla de la historia del mundo se hace en el microondas, según el chef José Andrés

edición general
Hasta ahora, el microondas había sido un electrodoméstico al que se recurría por pura necesidad e incluso con cierta culpa: recalentar, descongelar, salir del paso... Difícilmente alguien lo hubiera asociado con la mejor tortilla del mundo, y menos aún que esa persona fuera un chef de renombre. Por eso, cuando José Andrés afirmó muy seguro de sí mismo que la mejor tortilla “de la historia de la humanidad” se hace en uno, el titular se escribió solo.

Ah_no_nimo #3 Ah_no_nimo *
Da la sensación de que a José Andrés no le parecia suficiente el asco que generaba apoyando a Israel
Supercinexin #1 Supercinexin
Él sí que necesita una pasadita por el microondas.
pitercio #6 pitercio
No me gusta la comida que tiene mejor aspecto cuando sale que cuando entra.
magnifiqus #5 magnifiqus
Y la cebolla? :troll:
Jaime131 #2 Jaime131 *
Si él lo dice... En el fondo lo entiendo, no ha probado la tortilla de mi madre. xD
Graffin #4 Graffin
La he hecho, y es una tortilla normal y corriente. La ventaja es que se hace rápido y sin manchar demasiado, pero no tiene absolutamente nada de especial.
