La mejor tortilla de la historia del mundo se hace en el microondas, según el chef José Andrés

Hasta ahora, el microondas había sido un electrodoméstico al que se recurría por pura necesidad e incluso con cierta culpa: recalentar, descongelar, salir del paso... Difícilmente alguien lo hubiera asociado con la mejor tortilla del mundo, y menos aún que esa persona fuera un chef de renombre. Por eso, cuando José Andrés afirmó muy seguro de sí mismo que la mejor tortilla “de la historia de la humanidad” se hace en uno, el titular se escribió solo.