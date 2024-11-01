El megaproyecto de 7000 millones: Atravesará el gran desierto para conectar los mares

El Landbridge o puente terrestre es un ferrocarril valorado en 7000 millones de dólares. Conectará el Mar Rojo con el Golfo Pérsico. Se trata del primer corredor ferroviario que unirá ambos mares dentro del país con una red de 1400 kilómetros. Este proyecto transformará por completo la movilidad y el comercio de la región. Además, contará con siete nuevos centros logísticos diseñados para facilitar el movimiento de mercancías entre los principales puertos de la región. Así como un ramal de 950 km entre Riad y Yeda y varios enlaces adicionales q