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¿Por qué los medios deberían fijarse en la NASA y el viaje a la Luna?
Artemis II no solo marca un hito espacial: expone un modelo de cobertura que redefine cómo se construye y se retiene la atención global.
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#1
solojavi
¿Deberían fijarse más aún? A partir de que anunció el viaje me ha sobrado todo, igualmente a partir de que salieron una vez en tierra.
Gracias a esa supermegacoberturachachidecojones me resulta absolutamente irrelevante lo que vayan a hacer en el futuro porque será la misma soplapoyez, seguramente algo del tipo: los primeros humanos del siglo XXI que hacen una foto con un Nokia de un pedo ardiendo mientras comen un burrito orbitando la tierra o alguna vulgaridad por el estilo.
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#2
Alcalino
A mí la cobertura de la misión me ha dado arcadas.
Vi el vídeo oficial de la nasa, no la versión edulcorada del resto de medios.
Pura propaganda USA, hasta el punto de jactarse del excepcionalismo americano. En ese punto desconecté completamente del resto de la misión.
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Gracias a esa supermegacoberturachachidecojones me resulta absolutamente irrelevante lo que vayan a hacer en el futuro porque será la misma soplapoyez, seguramente algo del tipo: los primeros humanos del siglo XXI que hacen una foto con un Nokia de un pedo ardiendo mientras comen un burrito orbitando la tierra o alguna vulgaridad por el estilo.
Vi el vídeo oficial de la nasa, no la versión edulcorada del resto de medios.
Pura propaganda USA, hasta el punto de jactarse del excepcionalismo americano. En ese punto desconecté completamente del resto de la misión.