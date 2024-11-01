¿Por qué los medios de comunicación del Reino Unido no mencionan al lobby israelí? (inglés)

Nuevo análisis de medios revela que los medios nacionales británicos no reconocen la influencia —ni siquiera la existencia— de un «lobby israelí». Declassified ha analizado dos años de cobertura informativa de siete medios británicos y solo ha encontrado 16 menciones de la expresión «lobby israelí» sin comillas. Casi todas esas menciones aparecen en artículos de opinión, más que en noticias, y ninguna de las que hemos encontrado profundiza en la influencia que podría tener dicho «lobby israelí». La expresión...