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¿Por qué los medios de comunicación del Reino Unido no mencionan al lobby israelí? (inglés)

¿Por qué los medios de comunicación del Reino Unido no mencionan al lobby israelí? (inglés)

Nuevo análisis de medios revela que los medios nacionales británicos no reconocen la influencia —ni siquiera la existencia— de un «lobby israelí». Declassified ha analizado dos años de cobertura informativa de siete medios británicos y solo ha encontrado 16 menciones de la expresión «lobby israelí» sin comillas. Casi todas esas menciones aparecen en artículos de opinión, más que en noticias, y ninguna de las que hemos encontrado profundiza en la influencia que podría tener dicho «lobby israelí». La expresión...

| etiquetas: lobby israelí , medios de comunicación , reino unido , bbc , the guardian
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8 comentarios
14 0 0 K 143 politica
javibaz #7 javibaz
Porque les cierran el negocio si lo hacen.
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A.more #1 A.more
Porque son un cáncer que lo infecta todo. No los judíos. Los sionistas
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
El que paga manda.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Porque son los amos?
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asola33 #6 asola33
¿Y los medios españoles?
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vomitologo #2 vomitologo
Quizás, que el rey Carlos fuese circuncidado por un rabino siendo un bebé, no es casualidad.
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#8 Adam22
¿Por qué mis magufadas no son el centro del relato como a mí me convendría?

Pues por muchas cosas, empezando por no poner el suficiente dinero encima de la mesa y por el famoso principio "puedes engañar a muchos por un tiempo, puedes engañar a unos pocos idiotas todo el rato, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el rato".
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#4 Tecar *
Lo de los lobbys israelíes es un mantra asustaniños que a veces cuela y otras no.
Básicamente forma parte de la leyenda negra judía como traidores de jesucristo, lo mismo que la leyenda negra española.
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menéame