edición general
6 meneos
12 clics
Médicos del Mundo: 4.000 mujeres y niñas en Navarra en riesgo de sufrir mutilación genital

Médicos del Mundo: 4.000 mujeres y niñas en Navarra en riesgo de sufrir mutilación genital

Alrededor de 4.000 mujeres y niñas en Navarra están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina "por proceder de países donde esta práctica aún está en vigor", según han advertido este jueves desde Médicos del Mundo, que ha reivindicado que las políticas de prevención "debe ser una prioridad en las políticas públicas de igualdad, salud y derechos humanos". Igualmente, han incidido en la importancia de la formación de los profesionales sanitarios para detectar situaciones de riesgo.

| etiquetas: navarra , niñas , mujeres , ablación , mutilación genital
5 1 0 K 65 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
#1 Kuruñes3.0
Eso está al nivel de decir que chopomil niños en europa están en riesgo de morir en un encierro por ser españoles... xD xD
1 K 25
estemenda #2 estemenda *
#1 Más bien sería algo así como:
"Centros de urgencias: chorrocientos jóvenes en Mallorca en riesgo de sufrir balconing" :troll:
1 K 29
#3 DeDerechasYOle
Ya podía la Policía Foral de Navarra ocuparse de esto, en vez de acosar a periodistas grabando en la calle
0 K 6
MAVERISCH #4 MAVERISCH
Es tan fácil como anunciar la expulsión automática para quien realice estas actividades a sus hijos y a quienes colaboren.
0 K 6

menéame