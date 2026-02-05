Médicos del Mundo: 4.000 mujeres y niñas en Navarra en riesgo de sufrir mutilación genital

Alrededor de 4.000 mujeres y niñas en Navarra están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina "por proceder de países donde esta práctica aún está en vigor", según han advertido este jueves desde Médicos del Mundo, que ha reivindicado que las políticas de prevención "debe ser una prioridad en las políticas públicas de igualdad, salud y derechos humanos". Igualmente, han incidido en la importancia de la formación de los profesionales sanitarios para detectar situaciones de riesgo.