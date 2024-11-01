Un médico inhabilitado en Reino Unido que ejercía en España, suspendido tras la investigación de infoLibre

El doctor Jorge Horacio Esbry no podía ejercer en Reino Unido desde 2020 tras ser expedientado por mala praxis e insinuaciones sexuales con una paciente. Siguió ejerciendo en España, pero ahora el Colegio de Médicos de Alicante le ha suspendido provisionalmente y ha remitido su caso a la Fiscalía. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimient