Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

El médico forense del condado de Hennepin, en Minneapolis (Minnesota), declaró este lunes como homicidio la muerte de Alex Pretti, el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración. En un breve informe divulgado hoy por la oficina del forense, se lee que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.

Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#2 Eso es exactamente lo que hace un forense.
azathothruna #4 azathothruna
veremos como ICE y el zanahorio, se salen del problema
No creo que sea suficiente despedir y entregar a los lobos a los asesinos
reithor #1 reithor
Murder sería más coherente con lo visto
estemenda #2 estemenda
#1 Pues sí, porque declararlo homicidio aporta casi tanto como certificar que murió a balazos.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
No fue que le entró aire por los agujeros que le hicieron los del ICE, vamos bien.
tul #7 tul
ya estan tardando los maga en decir que es un forense infiltrado de antifa
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Homicidio: Delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#8 Estas aplicando el termino juridico, no el medico.
cntand #3 cntand
Tendrá que ir a su colega, el oftalmólogo. Todo el mundo, excepto los fans del zanahorio, podría determinar la muerte de Alex Pretti como asesinato.
