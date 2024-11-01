Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

El médico forense del condado de Hennepin, en Minneapolis (Minnesota), declaró este lunes como homicidio la muerte de Alex Pretti, el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración. En un breve informe divulgado hoy por la oficina del forense, se lee que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.