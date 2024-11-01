Médico denuncia que agentes contaban impactos de bala en vez de aplicar RCP a manifestante herido

“Cuando me acerqué, vi al herido recostado de lado y rodeado por varios agentes de ICE. Me extrañó esa posición, ya que no corresponde con los protocolos médicos en casos de heridas de bala”, declaró el doctor en un testimonio incluido en una demanda contra el uso de la fuerza por parte de ICE en Minnesota. “Lo correcto sería comprobar si tenía pulso y comenzar con RCP. En lugar de eso, los agentes parecían estar contando los orificios de bala. Les pregunté si tenía pulso y respondieron que no lo sabían”.
George Orwell se quedó corto … quien lo iba a decir hace 20 años cuando leías el libro.
Creo... y digo creo... que al ICE la vida de los que les antagonizan les importa entre poco y una puta mierda...
El mensaje es claro: no vengas a molestarnos
ICE = Paramilitares encapuchados cazando personas con el amparo del Estado….qué puede salir mal?
Ante todo … profesionalidad.
Desde luego no se como no han llegado a una guerra civil en ese país… Con todo lo que hay que aguantar y teniendo fusiles de asalto al alcance de un Chupa Chups.