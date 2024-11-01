edición general
Médico denuncia que agentes contaban impactos de bala en vez de aplicar RCP a manifestante herido

“Cuando me acerqué, vi al herido recostado de lado y rodeado por varios agentes de ICE. Me extrañó esa posición, ya que no corresponde con los protocolos médicos en casos de heridas de bala”, declaró el doctor en un testimonio incluido en una demanda contra el uso de la fuerza por parte de ICE en Minnesota. “Lo correcto sería comprobar si tenía pulso y comenzar con RCP. En lugar de eso, los agentes parecían estar contando los orificios de bala. Les pregunté si tenía pulso y respondieron que no lo sabían”.

security_incident #5 security_incident
No será porque no hayan tenido buenos maestros.  media
19 K 203
themarquesito #2 themarquesito
Esto es lo que hay en ICE y la CBP: psicópatas, Proud Boys, Patriot Front, etc.
16 K 193
smilo #11 smilo
#2 y lo peor, con total impunidad y cobrando, el suelo húmedo de muchos
0 K 12
GuerraEsPaz #1 GuerraEsPaz
nuevo protocolo nazi-estadounidense: primero preguntar, segundo contar los balazos y por ultimo preguntar
7 K 84
beltzak #4 beltzak
#1 “Un país en guerra está en paz consigo mismo…. “

George Orwell se quedó corto … quien lo iba a decir hace 20 años cuando leías el libro.
2 K 26
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
#4 tanto el como huxley tienen razon solo que ahora estan cambiando "un mundo feliz" por "1984 segunda parte en el salvaje oeste".
0 K 7
#9 IsraelEstadoGenocida
Renee Good estuvo con vida 8 minutos después de ser tiroteada. El ICE no permitió a los paramédicos acercarse.

Creo... y digo creo... que al ICE la vida de los que les antagonizan les importa entre poco y una puta mierda...
6 K 74
TikisMikiss #17 TikisMikiss
#9 Totalmente. Y la de los que agonizan aún menos.
0 K 12
#8 AlexGuevara
Lo acribillaron a balazos por toda la jeta

El mensaje es claro: no vengas a molestarnos

ICE = Paramilitares encapuchados cazando personas con el amparo del Estado….qué puede salir mal?
4 K 49
Ildrain #7 Ildrain
A veces me pregunto si esto no será cosa de la autorregulación de las poblaciones, en este caso de psicópatas y de gente afín. Los tiempos de paz producen unas condiciones en que esta gente (y todos) pueden vivir, procrear, criar a otros semejantes y acumularse. Al acumularse van creando cultura, tensiones, masa crítica, se socializan entre ellos en el refuerzo de estas actitudes en lugar de en su repulsa, hasta que llega el momento en que hay tanto ser de esta naturaleza que se tiran unos…   » ver todo el comentario
3 K 31
capitan__nemo #10 capitan__nemo
#7 Son unos pocos que ponen el dinero para todo
www.meneame.net/story/stephen-king-burla-cara-trump-x/c02#c-2
0 K 11
Ildrain #14 Ildrain
#10 De esa gente hablo. De esos y de los ejecutores operativos. De la impunidad con la que actúan sabiendo que lo que hacen crea dolor, que mata, que empobrece, pero satisface sus ansias de poder hacer precisamente eso. Y creo que andando el tiempo, cuando ya tienen todo el poder, cuando ya han transformado las lógicas de la sociedad, es cuando se vuelven los unos contra los otros. De todos los que mencionas me apuesto una cena a que antes de cinco años ya hay algunos que han devorado a los…   » ver todo el comentario
0 K 9
qwe_sin_la_q #12 qwe_sin_la_q
#7 Leí un articulo hace tiempo de como la humanidad se va idiotizando poco a poco, era en plan los mas idiotas tienen mas hijos y los inteligentes pocos o directamente no tienen y eso es útil para reducir la sobrepoblación por motivos similares a los que tu pones, crean situaciones mas afines a que ellos y los demás mueran.
0 K 9
borre #13 borre
#12 Así empieza Idiocracia xD
#16 emdi
#16 emdi
Y no lo han dicho, pero estaban contando con los dedos y mirándolos fijamente.
0 K 10
beltzak #3 beltzak
Pito pitó gorgorito… Pim Pam Pum.

Ante todo … profesionalidad.

Desde luego no se como no han llegado a una guerra civil en ese país… Con todo lo que hay que aguantar y teniendo fusiles de asalto al alcance de un Chupa Chups.
0 K 9
#15 Alqui
Lo que me extraña es que alguno supiera contar. Sería el capitán, ascendido por sus grandes dotes intelectuales.
0 K 7

