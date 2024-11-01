Médico denuncia que agentes contaban impactos de bala en vez de aplicar RCP a manifestante herido

“Cuando me acerqué, vi al herido recostado de lado y rodeado por varios agentes de ICE. Me extrañó esa posición, ya que no corresponde con los protocolos médicos en casos de heridas de bala”, declaró el doctor en un testimonio incluido en una demanda contra el uso de la fuerza por parte de ICE en Minnesota. “Lo correcto sería comprobar si tenía pulso y comenzar con RCP. En lugar de eso, los agentes parecían estar contando los orificios de bala. Les pregunté si tenía pulso y respondieron que no lo sabían”.