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El médico que amenaza a un colaborador cubano de Canal Red

Lucio se define como anti-comunista, anti-fidelista y anti-marxista/leninista, demócrata liberal, pero bajo estos conceptos se esconde un liberticida autoritario, que aplaude los métodos terroristas del pedófilo que ocupa la Casa Blanca. El médico cubano, residente en España, Lucio Enriquez Nodarse es uno de esos traidores que le pide a Donald Trump que entre a sangre y fuego en su patria; se dice doctor, pero respalda una invasión que acabaría con la vida de miles de sus compatriotas

| etiquetas: médico , amenazas , enríquez nodarse
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2 comentarios
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sotillo #1 sotillo
Si es cubano seguro que tiene un título comunista y no sabe cómo arrancarlo
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cocolisto #2 cocolisto
Gusano mofeta y escorpión.Menudo personaje.
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menéame