edición general
6 meneos
121 clics
Un médico alerta sobre el error habitual con las latas de conserva: la forma de consumo más perjudicial para la salud

Un médico alerta sobre el error habitual con las latas de conserva: la forma de consumo más perjudicial para la salud

Productos como atún, sardinas, mejillones, maíz o aceitunas suelen estar presentes en la despensa y muchas veces no se consumen en su totalidad en un solo momento. Ante esta situación, muchas personas optan por guardar el contenido restante en la nevera, utilizando la propia lata como recipiente. Sin embargo, este hábito tan extendido puede no ser el más seguro, según advierte el médico Manuel Viso.

| etiquetas: latas , de , conserva , abierta
5 1 0 K 105 salud
6 comentarios
5 1 0 K 105 salud
#6 Pitchford
El recubrimiento interior de las latas es sospechoso hasta con la lata sin abrir. Tipo plástico, hasta mediados del 2026 permitido con Bisfenol A, disruptor hormonal en cantidades bajísimas, y a partir de ahí con otros productos químicos similares, permitidos hasta que alguien demuestre su posible toxicidad.
4 K 55
ahotsa #1 ahotsa
Error muy común, supongo.
0 K 20
Kasterot #2 Kasterot
No se cómo no estamos ya extinguidos todos.
0 K 13
ahotsa #5 ahotsa
#2
1: No dice que te mueras por eso, pero es tan fácil echarlo en otro recipiente...
2: Sí, a veces nos morimos o quedamos cerca de ello: www.infobae.com/espana/2026/04/03/una-pareja-termina-en-el-hospital-tr
0 K 20
Malinke #4 Malinke
Tengo 3 tarros de cristal en la nevera para estos casos. Las conservas de atún, mejilones o sardinas siempre gasto la lata que abro, pero aceitunas, champiñones, y culquier otra cosa que vaya en lata y no acabe, para un tarro de cristal.
0 K 11
#3 trasparente
Si claro, y en mis tiempos de universitario tenía un compañero de piso que dejaba debajo de la cama las latas de paté empezadas, por si le entraba hambre a cualquier hora.
0 K 8

menéame