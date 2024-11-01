edición general
Mearsheimer lo advierte: Venezuela no muestra poder

Mearsheimer lo advierte: Venezuela no muestra poder  

Si crees que la captura de Nicolás Maduro fue una demostración de fuerza estadounidense, este análisis te obliga a replantearlo todo. El prestigioso analista John Mearsheimer, conocido por anticipar el conflicto en Ucrania, ofrece una lectura radicalmente distinta de la operación en Venezuela. Lejos del espectáculo militar y la narrativa oficial, Mearsheimer explica por qué este tipo de acciones no reflejan confianza ni dominio, sino ansiedad estratégica frente al ascenso de China y la erosión de la hegemonía estadounidense.

5 comentarios
carakola #5 carakola
#3 Ni idea. Como setas tras las lluvias, sí.
vicus. #1 vicus. *
Cada hora que pasa lo tengo más claro. Gringolandia caput. China es el nuevo orden, por eso España debe espabilar y dejar la rémora otanera, aprovechar el momento y acercarse a el nuevo jefe, antes que los lamenculos de sus socios europeos de den cuente y nos cojan ventaja, qué ya va siendo hora de ser vanguardia, o eso creo .
carakola #2 carakola *
#1 Es IA, es un video falso. Hay de Varoufakis, Mearsheimer, Richard Wolff, Jeffrey Sachs.
Pablosky #3 Pablosky
#2 ¿otro? Pero que está pasando…
#4 XXguiriXX
Me vi parte del primer informe que dieron Trump y luego Rubio. A Trump se lo notaba algo nervioso y dubitativo, decía las mismas majaderías de siempre, como que fue la operación militar más compleja(?) desde la 2da guerra mundial, pero no estaba ni extasiado ni se le veía arrogante. Rubio, casi igual. Parece que algo está pasando en EEUU tras bambalinas, ellos lo saben, pero no nosotros... o tal vez estaban trasnochados.
