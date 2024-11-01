Mearsheimer lo advierte: Venezuela no muestra poder  

Si crees que la captura de Nicolás Maduro fue una demostración de fuerza estadounidense, este análisis te obliga a replantearlo todo. El prestigioso analista John Mearsheimer, conocido por anticipar el conflicto en Ucrania, ofrece una lectura radicalmente distinta de la operación en Venezuela. Lejos del espectáculo militar y la narrativa oficial, Mearsheimer explica por qué este tipo de acciones no reflejan confianza ni dominio, sino ansiedad estratégica frente al ascenso de China y la erosión de la hegemonía estadounidense.