Mazón evita aclarar la cronología de la tarde de la dana: “Sabiendo lo que sabemos ahora la comida no se hubiera producido”

Mazón ha evitado este martes aclarar la cronología de lo que hizo la tarde de la dana, una cronología que necesita aclaración, porque el todavía president en funciones de la Generalitat valenciana ha ido dando versiones contradictorias al respecto. En medio de una enorme expectación mediática, con protestas a las puertas de las Corts Valencianes por parte de las víctimas y con el reciente anuncio de Juan Francisco Pérez Llorca como sucesor, ha comenzado la comparecencia a petición propia en la comisión de investigación de la dana
Mazón reaparece en las Cortes: "Mi dimisión parece insuficiente para quienes han querido acabar con un Gobierno legítimo"
He visto la comparecencia entera...y poco ha faltado para que pida ser indemnizado por ser víctima de la Dana.
Vomitivo.
Menuda comisión de mierda. Le hacen preguntas, no contesta nada y cuando se lo recriminan dice que ya ha contestado en otras comparecencias.
Aviso de la AEMET 6 días antes, japón avisó hasta una chica en holanda llamó a sus padres, aviso del modelo suizo con 880 litros..
Porque El jefe de los empresarios valencianos contradice a los expertos sobre la DANA: “Avisar antes o después, el resultado hubiera sido parecido”… » ver todo el comentario
De haberlo sabido no la invito