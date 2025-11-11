Mazón evita aclarar la cronología de la tarde de la dana: “Sabiendo lo que sabemos ahora la comida no se hubiera producido”

Mazón ha evitado este martes aclarar la cronología de lo que hizo la tarde de la dana, una cronología que necesita aclaración, porque el todavía president en funciones de la Generalitat valenciana ha ido dando versiones contradictorias al respecto. En medio de una enorme expectación mediática, con protestas a las puertas de las Corts Valencianes por parte de las víctimas y con el reciente anuncio de Juan Francisco Pérez Llorca como sucesor, ha comenzado la comparecencia a petición propia en la comisión de investigación de la dana