edición general
10 meneos
25 clics
Mazón evita aclarar la cronología de la tarde de la dana: “Sabiendo lo que sabemos ahora la comida no se hubiera producido”

Mazón evita aclarar la cronología de la tarde de la dana: “Sabiendo lo que sabemos ahora la comida no se hubiera producido”

Mazón ha evitado este martes aclarar la cronología de lo que hizo la tarde de la dana, una cronología que necesita aclaración, porque el todavía president en funciones de la Generalitat valenciana ha ido dando versiones contradictorias al respecto. En medio de una enorme expectación mediática, con protestas a las puertas de las Corts Valencianes por parte de las víctimas y con el reciente anuncio de Juan Francisco Pérez Llorca como sucesor, ha comenzado la comparecencia a petición propia en la comisión de investigación de la dana

| etiquetas: carlos mazon , dana valencia , comparecencia , cronología , comida
8 2 0 K 120 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
skaworld #2 skaworld *
Hombre sabiendo lo q sabe ahora pasa de comidas e igual la cosa se queda en una pajita rápida
3 K 46
Mountains #6 Mountains
Ojo al titular de el mundo:

Mazón reaparece en las Cortes: "Mi dimisión parece insuficiente para quienes han querido acabar con un Gobierno legítimo"

www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2025/11/11/69131555fdddff1a4c8b45b
1 K 24
wata #10 wata
Menudo malnacido el Mazón.
He visto la comparecencia entera...y poco ha faltado para que pida ser indemnizado por ser víctima de la Dana.
Vomitivo.
Menuda comisión de mierda. Le hacen preguntas, no contesta nada y cuando se lo recriminan dice que ya ha contestado en otras comparecencias.
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Seguimos con el foco en esa tarde y sin saber porqué con el plan activado de inundaciones no se hizo nada

Aviso de la AEMET 6 días antes, japón avisó hasta una chica en holanda llamó a sus padres, aviso del modelo suizo con 880 litros..

Porque El jefe de los empresarios valencianos contradice a los expertos sobre la DANA: “Avisar antes o después, el resultado hubiera sido parecido”…  media   » ver todo el comentario
0 K 20
Mountains #1 Mountains
De esta forma, Mazón ha destacado en su intervención que declara “a petición propia pocos días después del aniversario de la dana” y que lo hace habiendo asumido “las responsabilidades políticas que le correspondían por el desgaste de la institución”. A continuación ha comentado que ha encontrado falta de voluntad con otras administraciones: “A pesar de haber acreditado las deficiencias de las agencias estatales yo era la excusa para que no hubiera colaboración. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia con profesionales con 30 años de experiencia puede depender de una sola persona.
0 K 12
Mountains #3 Mountains *
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado a Mazón dónde estaba el 29 de octubre del pasado año hasta que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y especialmente dónde estaba a las 19.10 horas y a las 19.36 horas cuando la exconsellera Salomé Pradas le llamó para informarle del envío del Es-Alert. Si estabas informado, qué cojones hacías en el reservado del Ventorro, nadie lo entiende“, ha dicho Baldoví, después de desgranar una batería de preguntas a las que Mazón no ha respondido durante el último año: su itinerario esa tarde, su paradero, la factura del restaurante, etcétera... ”¿Dónde estabas mientras la gente se estaba ahogando?“, ha preguntado Baldoví.
0 K 12
Mountains #4 Mountains
El portavoz del PSPV, José Muñoz, le ha afeado que aún no hayan declarado las víctimas y que no les hayan dejado estar presentes en la comparecencia. Muñoz ha requerido a Mazón la factura de El Ventorro, el registro de llamadas, la hora de llegada y salida de El Ventorro, si aquella tarde requirió a sus escoltas y si por acción u omisión bloqueó el envío del Es-Alert. Mazón no ha contestado a ninguna de estas preguntas, a pesar de que el síndic socialista se las ha dado por escrito.
0 K 12
Mountains #5 Mountains
Mazón, en la comisión de la dana de Les Corts: “Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia”

elpais.com/espana/2025-11-11/siga-en-directo-la-declaracion-de-carlos-
0 K 12
#8 power414 *
Yo con mi muda y la muy guarra ni me enseñó una teta.
De haberlo sabido no la invito
0 K 9
oceanon3d #9 oceanon3d
37 minutos y en la rastrera de un coche ... mejor le diera vergüenza.
0 K 9
#11 pirat
No quiero ni pensar lo que le hubieran hecho a cualquier otro, que no fuera del lado bueno de la historia... que se hubiera comportado como el sinvergüenza mojón.
0 K 9

menéame