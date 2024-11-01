edición general
3 meneos
138 clics
Los mayores fracasos de taquilla de Octubre de 2025 ¡9 fracasos seguidos!

Los mayores fracasos de taquilla de Octubre de 2025 ¡9 fracasos seguidos!  

Octubre de 2025 ha sido un auténtico desastre para la taquilla: apenas $425 millones recaudados, el peor resultado en 27 años. Los cines se vacían, las superproducciones fracasan y ni siquiera las grandes estrellas logran atraer público. En este video repasamos los fracasos más sonados del mes, desde Tron: Ares y The Smashing Machine, hasta After the Hunt y Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Un análisis completo de cómo Hollywood ha perdido su conexión con la audiencia y por qué los estudios temen un colapso histórico.

| etiquetas: fracasos , taquilla , hollywood , cine , audiencia , colapso
3 0 0 K 41 ocio
8 comentarios
3 0 0 K 41 ocio
#1 DatosOMientes
¡Y con la precios de las entradas más baratas que nunca! ¡Incomprensible!
7 K 73
Graco #2 Graco
#1 la avaricia bloquea la mente. Es un hecho
0 K 9
tul #5 tul
#1 incomprensible totalmente, el publico no aprecia la creatividad como antaño xD
0 K 15
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#1 y con un coche de regalo si compas palomitas!
0 K 8
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Hollywood no mola ya, a ver si se enteran
1 K 27
Cehona #4 Cehona *
Tienen que buscar nuevos héroes, reflotar piratas del Caribe VI  media
1 K 25
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
El problema no son ni los precios ni que las pelis sean mejores o peores.

El problema es que los estrenos los tienes en dos meses en las plataformas. ¿Para que pagar por ir a cine si vas a poder ver la peli bastante pronto en casa?

Además, veo la lista y casi todo (excepto Tron) son historias originales, que no pertenecen a franquicias. La gente va al cine cuando le das nuevas iteraciones de grandes sagas, adaptaciones de grandes éxitos literarios y o cosas así. En fin, cosas que conozcan.

Por ejemplo, las más taquilleras del último fin de semana:
Zootropolis 2
Wicked: Parte II
Nuremberg
Ahora me ves 3
Coartadas

3 secuelas de 5
1 K 16
Herumel #6 Herumel
Los números no mienten, y la mierda de cine enlatado tampoco.

youtu.be/FdDARC2tFVA?si=di3_2JY-RSfREpdL
0 K 12

menéame