Los mayores fracasos de taquilla de Octubre de 2025 ¡9 fracasos seguidos!  

Octubre de 2025 ha sido un auténtico desastre para la taquilla: apenas $425 millones recaudados, el peor resultado en 27 años. Los cines se vacían, las superproducciones fracasan y ni siquiera las grandes estrellas logran atraer público. En este video repasamos los fracasos más sonados del mes, desde Tron: Ares y The Smashing Machine, hasta After the Hunt y Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Un análisis completo de cómo Hollywood ha perdido su conexión con la audiencia y por qué los estudios temen un colapso histórico.
El problema es que los estrenos los tienes en dos meses en las plataformas. ¿Para que pagar por ir a cine si vas a poder ver la peli bastante pronto en casa?
Además, veo la lista y casi todo (excepto Tron) son historias originales, que no pertenecen a franquicias. La gente va al cine cuando le das nuevas iteraciones de grandes sagas, adaptaciones de grandes éxitos literarios y o cosas así. En fin, cosas que conozcan.
Por ejemplo, las más taquilleras del último fin de semana:
Zootropolis 2
Wicked: Parte II
Nuremberg
Ahora me ves 3
Coartadas
3 secuelas de 5
