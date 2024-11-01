Los mayores fracasos de taquilla de Octubre de 2025 ¡9 fracasos seguidos!  

Octubre de 2025 ha sido un auténtico desastre para la taquilla: apenas $425 millones recaudados, el peor resultado en 27 años. Los cines se vacían, las superproducciones fracasan y ni siquiera las grandes estrellas logran atraer público. En este video repasamos los fracasos más sonados del mes, desde Tron: Ares y The Smashing Machine, hasta After the Hunt y Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Un análisis completo de cómo Hollywood ha perdido su conexión con la audiencia y por qué los estudios temen un colapso histórico.