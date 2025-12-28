Los mayores fracasos cinematográficos de 2025: estas son las películas que se han estrellado en taquilla

Cuando hablamos de recaudación, para que una película sea rentable no basta con que esta supere su presupuesto inicial. En el dinero invertido durante la producción de los proyectos, no se incluye el gasto en marketing y publicidad (que suele ser similar al de producción) o el coste de la distribución. Además, de todo el dinero recaudado, el estudio suele quedarse con la mitad o menos, ya que los cines se llevan una parte importante del pastel. Así, como regla orientativa, se suele decir que una película necesita acumular entre 2,5 y 3 veces.