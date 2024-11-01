edición general
"El mayor número desde que se tienen registros": la ONU denuncia el aumento y la severidad de los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania

Varios palestinos resultaron heridos en los ataques incendiarios de esta semana.

#2 KaBeKa *
La pregunta de siempre, ¿ qué pasaría si los ataques fueran del lado contrario?
Israel tiene una directriz y son unos abusones que más vale no tenerlos cerca para que no te jodan la vida. Son imperialismo en estado puro, vamos a llamar a las cosas por su nombre y dejarnos de estupideces de que si el sionismo y leches. Estos quieren expandirse y tomar terrenos, punto. Que luego lo vistan como quieran.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Atentados terroristas, no "ataques de colonos".
makinavaja #1 makinavaja
Lo llevan en la sangre los HDLGP....
