Cómo seis palestinos escaparon de la peor prisión de Israel [EN]  

El 6 de septiembre de 2021, seis hombres palestinos desaparecieron de sus celdas en una de las prisiones más seguras de Israel, dejando solo dos agujeros en el suelo. Su fuga también dejó un agujero en otra cosa: el mito colonial, repetido durante mucho tiempo, de que Israel y sus prisiones eran inviolables.
| etiquetas: fuga , prisión , historia , israel , palestinos , máxima seguridad
www.gr-225.org/
el titulo original es:
How 6 Palestinians Escaped Israel’s Worst Prison
asi que un mejor titulo seria
"Como 6 Palestinos escaparon de la peor carcel Israeli"
