Cómo seis palestinos escaparon de la peor prisión de Israel [EN]

Cómo seis palestinos escaparon de la peor prisión de Israel [EN]  

El 6 de septiembre de 2021, seis hombres palestinos desaparecieron de sus celdas en una de las prisiones más seguras de Israel, dejando solo dos agujeros en el suelo. Su fuga también dejó un agujero en otra cosa: el mito colonial, repetido durante mucho tiempo, de que Israel y sus prisiones eran inviolables.

| etiquetas: fuga , prisión , historia , israel , palestinos , máxima seguridad
Eso ya se inventó en 1938

6 la mayor fuga de la historia?
el titulo original es:
How 6 Palestinians Escaped Israel's Worst Prison

asi que un mejor titulo seria

"Como 6 Palestinos escaparon de la peor carcel Israeli"

#2 Cambiaron el título
