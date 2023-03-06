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El mayor estudio sobre el hígado alerta de los estragos silenciosos de la mala dieta y el alcohol: “Nunca me había dolido nada"

El mayor estudio sobre el hígado alerta de los estragos silenciosos de la mala dieta y el alcohol: “Nunca me había dolido nada"

La fibrosis hepática es mucho más común de lo que se creía. Uno de cada 60 adultos sufre sin saberlo fibrosis hepática, una dolencia en la que el órgano se vuelve rígido, afecta a su funcionamiento y puede evolucionar a cirrosis y cáncer. “La enfermedad hepática se desarrolla muy lentamente, incluso durante 25 o 30 años. El paciente no irá al médico porque no tiene síntomas y los análisis habituales muchas veces tampoco la detectan.

| etiquetas: estudio , hígado , alerta , estragos , silenciosos , mala , dieta , alcohol
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2 comentarios
2 0 0 K 27 ciencia
vviccio #1 vviccio *
Los alimentos procesados, fiambre y cualquier producto que lleve aditivos basados en fósforo inorgánico desgasta los riñones. Incluso la cocacola. Si quieren llegar a viejo con unos riñones sanos, ya saben: comer más alimentos frescos.
www.dw.com/es/por-qué-los-fosfatos-dañan-los-riñones/video-58985624
www.revistanefrologia.com/es-papel-del-fosforo-enfermedad-renal-articu
www.elfinanciero.com.mx/food-and-drink/2023/03/06/por-que-el-refresco-
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Kasterot #2 Kasterot
El hígado "no duele". Ni para cuando lo tienes echo pate.
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menéame