El mayor estudio realizado en EE.UU. advierte que la marihuana está perjudicando el desarrollo cerebral de los adolescentes [ENG]

Investigadores de la Universidad de California en San Diego han realizado el mayor estudio a largo plazo en EE.UU. sobre el consumo de cannabis en niños. Al analizar a más de 11.000 niños de entre 9 y 17 años, el equipo realizó un seguimiento tanto del uso de sustancias como del rendimiento cognitivo mediante autoinformes y pruebas biológicas. En una variedad de habilidades que incluyen memoria, atención, lenguaje y velocidad de procesamiento, los adolescentes que consumieron cannabis mostraron un desarrollo restringido del cerebro.