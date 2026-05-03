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El mayor estudio realizado en EE.UU. advierte que la marihuana está perjudicando el desarrollo cerebral de los adolescentes [ENG]

El mayor estudio realizado en EE.UU. advierte que la marihuana está perjudicando el desarrollo cerebral de los adolescentes [ENG]

Investigadores de la Universidad de California en San Diego han realizado el mayor estudio a largo plazo en EE.UU. sobre el consumo de cannabis en niños. Al analizar a más de 11.000 niños de entre 9 y 17 años, el equipo realizó un seguimiento tanto del uso de sustancias como del rendimiento cognitivo mediante autoinformes y pruebas biológicas. En una variedad de habilidades que incluyen memoria, atención, lenguaje y velocidad de procesamiento, los adolescentes que consumieron cannabis mostraron un desarrollo restringido del cerebro.

| etiquetas: marihuana , desarrollo , cerebro , adolescentes , perjudicial , san diego
5 1 0 K 70 ciencia
5 comentarios
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Gadfly #1 Gadfly
No puede ser!
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Moderdonia #2 Moderdonia *
-Hemos cogido a su hijo fumando marihuana en el colegio.
-Vaya... ¿Dijo dónde la consiguió?
-Solo dijo que se le dió su mejor amigo.
(El padre secándose las lágrimas con un pañuelo)
-¿De verdad dijo eso?
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Solinvictus #3 Solinvictus
Estudio financiado por los fabricantes de fentanilo, no quieren competencia.
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Tx4 #4 Tx4
Hace falta el mayor estudio realizado en eeuu para demostrar que fumar porros con 9 años no es saludable?
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#5 Luiskelele
#4 pues ya verás cuando terminen la otra parte del estudio, el de fumarlos entre los 0 y 8 años.
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menéame