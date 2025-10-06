Maye Musk, madre de Elon Musk: “Es un mesías incomprendido, nadie es tan inteligente como él; de pequeño le llamaban 'la enciclopedia con patas'”

Con el tiempo, Maye se ha convertido en su mayor defensora. “Yo no soy tan inteligente como Elon. Nadie lo es”, dice entre risas en una entrevista con Fox News. “Siempre que tiene una idea, la gente dice: ‘Qué ridículo’. Pero luego todos quieren copiarlo.” Para ella, las críticas y la incomprensión que acompañan a su hijo son un patrón que se repite desde la infancia: la soledad del que va por delante. “Lo veo como un mesías incomprendido”, resume.