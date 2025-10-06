edición general
2 meneos
10 clics

Maye Musk, madre de Elon Musk: “Es un mesías incomprendido, nadie es tan inteligente como él; de pequeño le llamaban 'la enciclopedia con patas'”

Con el tiempo, Maye se ha convertido en su mayor defensora. “Yo no soy tan inteligente como Elon. Nadie lo es”, dice entre risas en una entrevista con Fox News. “Siempre que tiene una idea, la gente dice: ‘Qué ridículo’. Pero luego todos quieren copiarlo.” Para ella, las críticas y la incomprensión que acompañan a su hijo son un patrón que se repite desde la infancia: la soledad del que va por delante. “Lo veo como un mesías incomprendido”, resume.

| etiquetas: maye musk , elon musk , mesías
2 0 1 K 19 actualidad
10 comentarios
2 0 1 K 19 actualidad
Comentarios destacados:    
manbobi #1 manbobi
Su hijo es un psicópata, señora
4 K 43
frg #3 frg *
#1 Mi madre, y muchas otras, piensan que sus retoños son lo mejor, insuperables. No se da cuenta que sus hijos pueden unos perfectos gilipollas. Lo demuestro casi todos los días.

Edit: Por lo menos no saludo como menciona #4. Al final va a tener mi madre "algo" de razón.
1 K 32
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#3 me pasa igual intento demostrar que mi madre se equivoca pero al menos no saludo de tal manera que me confundan con un nazi
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 siempre saluda  media
4 K 67
Macadam #8 Macadam
#4 Y siempre selasuda
0 K 14
WcPC #7 WcPC
#1 Ella es una supremacista criada por un nazi en la Sudáfrica del aparheid...
No le pidamos peras a un olmo.
0 K 12
Eibi6 #10 Eibi6
#1 parece que está describindo a Sheldon Cooper, y nadie le daría ninguna responsabilidad a Sheldon mas allá de escribir en una pizarra
0 K 9
pepel #2 pepel
Era por las patas.
0 K 20
#6 Albarkas
De pequeño le llamaban la enciclopedia con patas.
Hoy le llamamos el idiota avaricioso con patas
0 K 14
#5 Kuruñes3.0 *
xD xD xD xD xD xD xD xD quedan explicadas muchas cosas sobre este imbécil...
0 K 7

menéame