Matthew Remski: “El yoga puede ser una puerta de entrada a políticas protofascistas”

Los autores del libro ‘Conspiritualidad’ explican cómo la extrema derecha está incrustada en el mundo del bienestar. ¿Qué hace un influencer de salud hablando del caso Epstein? ¿Por qué un promotor de la comida real nos dice que hay que “salir de Matrix”? ¿Cuál es el punto de encuentro de la cultura de la salud y el bienestar con el mundo de las conspiraciones? Los autores del libro Conspiritualidad engloban en este término una mezcla que, explican, no es azarosa.