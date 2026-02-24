edición general
4 meneos
30 clics

Matthew Remski: “El yoga puede ser una puerta de entrada a políticas protofascistas”

Los autores del libro ‘Conspiritualidad’ explican cómo la extrema derecha está incrustada en el mundo del bienestar. ¿Qué hace un influencer de salud hablando del caso Epstein? ¿Por qué un promotor de la comida real nos dice que hay que “salir de Matrix”? ¿Cuál es el punto de encuentro de la cultura de la salud y el bienestar con el mundo de las conspiraciones? Los autores del libro Conspiritualidad engloban en este término una mezcla que, explican, no es azarosa.

| etiquetas: matthew remski , yoga , protofascismo , salud , bienestar , conspiración
3 1 3 K 19 cultura
7 comentarios
3 1 3 K 19 cultura
Torrezzno #4 Torrezzno
Que gilipollez. El Yoga es una práctica milenaria. Tanto gilipollas y tan pocas balas como decían en la peli
2 K 33
BobbyTables #5 BobbyTables
#4 esa película seguro que también es un a puerta de entrada a políticas protofascistas :troll:
1 K 21
Kantinero #6 Kantinero *
#4 #3 El Yoga es una práctica milenaria

Tiene numerosas ramas, una reciente es el compiyoguismo, entiendo que es la corriente a la que se refiere, yo doy más de hata
3 K 42
#3 imaginateca
Todo es facha.
1 K 20
sotillo #7 sotillo
#2 #3 Hay tantos fachas que llegan a todos los nichos
2 K 34
ombresaco #2 ombresaco
cualquier cosa puede ser una puerta de entrada a políticas protofascistas
0 K 11
SolidGeorg #1 SolidGeorg
Nos estaban dando pistas y han atao cabos  media
0 K 7

menéame