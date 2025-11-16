Un matrimonio de 60 años aparece muerto en su casa de Alpedrete, en la sierra de Madrid: la mujer presentaba 50 puñaladas y falleció antes que su marido

La Guardia Civil investiga el suceso como un posible crimen machista, sin denuncias previas ni señales de riesgo registradas. La autopsia practicada a los cuerpos del matrimonio hallado muerto este sábado en Alpedrete (Madrid) confirma que la mujer presentaba medio centenar de heridas de arma blanca y que falleció antes que su marido, según han señalado a EFE fuentes próximas a la investigación. El informe forense preliminar, pendiente aún de la conclusión definitiva, apunta a que el hombre, de 60 años y con antecedentes psiquiátricos..........
Y si la apuñalo por la herencia también es machista? O por que estaba fatal de la cabeza con antecedentes psiquiatricos.
Joder con el gran hermano del pensamiento.
Dejar de mentir
Es por que era un MACHISTA y odia a las mujeres, y igual que se ha cargado a esta, que ha saber como era, se hubiese cargado a cualquiera simplemente por ser MUJER.
y además eso lo añado yo, TU como hombre algo de culpa tienes.
Luego preguntan porque sube el voto a VOX de los chicos.