edición general
13 meneos
52 clics
Un matrimonio de 60 años aparece muerto en su casa de Alpedrete, en la sierra de Madrid: la mujer presentaba 50 puñaladas y falleció antes que su marido

Un matrimonio de 60 años aparece muerto en su casa de Alpedrete, en la sierra de Madrid: la mujer presentaba 50 puñaladas y falleció antes que su marido

La Guardia Civil investiga el suceso como un posible crimen machista, sin denuncias previas ni señales de riesgo registradas. La autopsia practicada a los cuerpos del matrimonio hallado muerto este sábado en Alpedrete (Madrid) confirma que la mujer presentaba medio centenar de heridas de arma blanca y que falleció antes que su marido, según han señalado a EFE fuentes próximas a la investigación. El informe forense preliminar, pendiente aún de la conclusión definitiva, apunta a que el hombre, de 60 años y con antecedentes psiquiátricos..........

| etiquetas: matrimonio , 60años , aparace , muerto , alpedrete , mujer , 50 puñaladas
11 2 1 K 116 actualidad
9 comentarios
11 2 1 K 116 actualidad
ccguy #6 ccguy
¿Cómo se investiga un crimen machista en comparación con uno normal? Tienes dos cadáveres, ¿cuál es el protocolo en cada caso?
0 K 20
#1 Katos *
¿Crimen machista?
Y si la apuñalo por la herencia también es machista? O por que estaba fatal de la cabeza con antecedentes psiquiatricos.
Joder con el gran hermano del pensamiento.
Dejar de mentir
1 K 13
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Por la herencia desde luego no, se suicido el también después, podría ser por lo de estar mal de la cabeza.
0 K 20
#7 dumbo
#1 o por que era una hija puta, o por mil cosas... pero no¡¡

Es por que era un MACHISTA y odia a las mujeres, y igual que se ha cargado a esta, que ha saber como era, se hubiese cargado a cualquiera simplemente por ser MUJER.
y además eso lo añado yo, TU como hombre algo de culpa tienes.

Luego preguntan porque sube el voto a VOX de los chicos.
0 K 6
Ysinembargosemueve #9 Ysinembargosemueve
#7 ¿Por que quieren asesinar sin problemas?
0 K 10
Ysinembargosemueve #8 Ysinembargosemueve
¿Porqué no se suicidaran antes de asesinar?, ellos tan machos.
0 K 10
Malinke #2 Malinke
........se suicidó.
0 K 10
Quel #4 Quel
#2 Un suicidio ampliado. ¿ Es así como lo llama Irene ?
2 K 24
#5 Leon_Bocanegra
#4 si, el término suicidio ampliado lo inventó Irene, antes de ella no se había usado jamás.
0 K 9

menéame