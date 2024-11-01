edición general
¿Matar a todos los mosquitos? Este hongo que huele a flores puede ayudar

Los investigadores ha diseñado un hongo que huele a flores y atrae a los mosquitos, que se infectan con él y mueren, incluso con humanos cerca. Los mosquitos no solo beben sangre, también buscan néctar de flores, que localizan por el olor. Ahí entra en juego Metarhizium, un género de hongos entomopatógenos, es decir, que infectan insectos. Los científicos de la Universidad de Maryland y colaboradores de varios países han creado una cepa de Metarhizium que emite un olor dulce, muy similar al de una flor.

DrEvil #1 DrEvil
:take: Dónde hay un link para comprar eso!?!
#2 Sammy_Jankis
¿Qué podría salir mal? Preguntemos a Mao y los gorriones.
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Si mata a los mosquitos igual también mata a las abejas , mas vale que la malla del contenedor no se suelte...
#4 Pitchford *
Bueno, teniendo en cuenta que el cambio climático está favoreciendo a los mosquitos, algún armamento adicional biológico puede venir bien.. ¿Podría descontrolarse y acabar con todos los mosquitos? Pues quizá sí, pero no creo.. Lo de las abejas habría que tenerlo en cuenta..
Sabaoth #5 Sabaoth
Y a los pájaros y murciélagos. Una decisión nefasta en todos los sentidos
