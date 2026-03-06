·
De matar a su perro a tildar de "terroristas" a las víctimas del ICE en Minneapolis: los momentos más controvertidos de Kristi Noem
La trayectoria de la recién destituida secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos estuvo marcada por críticas a su falta de sensibilidad
politica
8 comentarios
#1
themarquesito
Por si alguien se pregunta por qué la llamamos mataperros
3
K
64
#3
The_Ignorator
#1
"In Dakota, they are killing their dogs...."
(lo siento, en mi cabeza le pongo música y suena espectacular
www.youtube.com/watch?v=3BrCvZmSnKA
)
1
K
31
#6
ochoceros
#1
En las últimas temporadas de South Park la retratan perfectamente. Con y sin retoques estéticos
0
K
12
#8
josde
#1
Porque es una HP
0
K
20
#4
sarri
*
falta de sensibilidad = ser una hdlgp que igual se carga al perro porque no le hace caso que justifica ejecuciones en la vía pública que demuestra añoranza por los campos de concentración
Falta de sensibilidad es lo que tiene mi tío del pueblo, no lo de esta señora.
1
K
17
#5
A.more
Todo el ejército Trump merece ser tratado como ellos a los perros
0
K
9
#7
TomCollins
Psicópata
0
K
9
#2
kumo
Los mediocres con cargo tienen un peligro...
0
K
8
