Mata a su expareja a puñaladas en Alhaurín el Grande

La víctima, de 33 años, ha sido encontrada ensangrentada en el suelo de la vivienda junto a un cuchillo

#4 Leon_Bocanegra
#3 prefiero no discutir con astroturfer de derechas. Así que haz el favor de no citarme para tus comentarios de mierda. Gracias.
Aokromes #6 Aokromes
#4 2 dias le ha durado la cuenta xD
#8 Eukherio
#6 Me cuesta imaginar cómo de jodida tiene que ser la vida de una persona para dedicar su tiempo libre a defender en redes a asesinos, maltratadores y violadores.
Aokromes #9 Aokromes
#8 que no te extrañe que tengan alguna psicopatia similar.
TripleXXX #11 TripleXXX
#6 Dos mas de la cuenta
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#4 en mi humilde opinion : estas muy equivocado , en la vida o en la politica hay muchos grises , conosco gente de izquierda y opinan asi , lo respeto. Este criminal hizo lo irreparable , con esta mujer , con sus hijos , no merece atenuantes de ningun tipo, hasta su propia vida la perjudico ,
eltxoa #10 eltxoa
#4 en su comentario no veo nada que pueda calificar de derechas. de hecho no prejuzgar los motivos de este suceso me parece muy izquierdas.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 se elevaría a cinco.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Extraido de otra noticia: "El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación."

Si tenia prohibicion de comunicacion y llevaba intentando contactarla desde la noche anterior...poco o nada puede hacer la Policia para evitar estos asesinatos si la victima no denuncia (si tenia las llamadas perdidas o whatsapps blanco y en botella...).

Si, ya se, a toro pasado...pero hay que analizar todas las circunstancias alrededor de estas cosas para evitarlas a futuro.
#2 Leon_Bocanegra *
Tres hijos sin madre porque al señorito le habrá sentado mal alguna gilipollez. Y la mató porque era suya.
#3 --848453-- *
#2 no tienes ni puta idea de la "gilipollez" por la que la ha matado, asi que calla la puta boca. Puede ser un demente, como muchas, un tipo al que le han privado de ver a sus hijos por una denuncia falsa, uno que esta en la calle porque su chati se ha encariñado de otro y se ha quedado en el piso y se ha vuelto loco. Menos mierda. Si quieres evitarlo, busca leyes justas para que estas cosas no ocurran. Pero se que buscarás las contrarias, para que mañana nos puedas poner otro comentario de mierda. Lo que te aseguro y me juego 100 euros es que no la ha matado "por ser mujer".
