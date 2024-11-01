·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6928
clics
El bulo viral de El Debate
5447
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3632
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
3748
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
3074
clics
Serigne Mbaye, exdiputado de la Asamblea de Madrid, sufre un nuevo caso de racismo policial tras dejar a su hija en el colegio
más votadas
403
“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube
307
Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”
258
California se convierte en el primer estado en unirse a la red de enfermedades de la OMS tras la salida de EE. UU. [ENG]
271
La Casa Blanca altera foto de manifestante arrestada y le agrega lágrimas con IA
533
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
34
clics
Mata a su expareja a puñaladas en Alhaurín el Grande
La víctima, de 33 años, ha sido encontrada ensangrentada en el suelo de la vivienda junto a un cuchillo
|
etiquetas
:
violencia
,
machismo
,
puñaladas
9
5
0
K
152
VIOLENCIA_G
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
5
0
K
152
VIOLENCIA_G
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Leon_Bocanegra
#3
prefiero no discutir con astroturfer de derechas. Así que haz el favor de no citarme para tus comentarios de mierda. Gracias.
4
K
27
#6
Aokromes
#4
2 dias le ha durado la cuenta
0
K
10
#8
Eukherio
#6
Me cuesta imaginar cómo de jodida tiene que ser la vida de una persona para dedicar su tiempo libre a defender en redes a asesinos, maltratadores y violadores.
0
K
8
#9
Aokromes
#8
que no te extrañe que tengan alguna psicopatia similar.
0
K
10
#11
TripleXXX
#6
Dos mas de la cuenta
0
K
8
#7
Fj_Bs
#4
en mi humilde opinion : estas muy equivocado , en la vida o en la politica hay muchos grises , conosco gente de izquierda y opinan asi , lo respeto. Este criminal hizo lo irreparable , con esta mujer , con sus hijos , no merece atenuantes de ningun tipo, hasta su propia vida la perjudico ,
0
K
7
#10
eltxoa
#4
en su comentario no veo nada que pueda calificar de derechas. de hecho no prejuzgar los motivos de este suceso me parece muy izquierdas.
0
K
11
#1
Esteban_Rosador
Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 se elevaría a cinco.
0
K
18
#5
Atusateelpelo
Extraido de otra noticia:
"El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación."
Si tenia prohibicion de comunicacion y llevaba intentando contactarla desde la noche anterior...poco o nada puede hacer la Policia para evitar estos asesinatos si la victima no denuncia (si tenia las llamadas perdidas o whatsapps blanco y en botella...).
Si, ya se, a toro pasado...pero hay que analizar todas las circunstancias alrededor de estas cosas para evitarlas a futuro.
0
K
14
#2
Leon_Bocanegra
*
Tres hijos sin madre porque al señorito le habrá sentado mal alguna gilipollez. Y la mató porque era suya.
3
K
8
#3
--848453--
*
#2
no tienes ni puta idea de la "gilipollez" por la que la ha matado, asi que calla la puta boca. Puede ser un demente, como muchas, un tipo al que le han privado de ver a sus hijos por una denuncia falsa, uno que esta en la calle porque su chati se ha encariñado de otro y se ha quedado en el piso y se ha vuelto loco. Menos mierda. Si quieres evitarlo, busca leyes justas para que estas cosas no ocurran. Pero se que buscarás las contrarias, para que mañana nos puedas poner otro comentario de mierda. Lo que te aseguro y me juego 100 euros es que no la ha matado "por ser mujer".
6
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si tenia prohibicion de comunicacion y llevaba intentando contactarla desde la noche anterior...poco o nada puede hacer la Policia para evitar estos asesinatos si la victima no denuncia (si tenia las llamadas perdidas o whatsapps blanco y en botella...).
Si, ya se, a toro pasado...pero hay que analizar todas las circunstancias alrededor de estas cosas para evitarlas a futuro.