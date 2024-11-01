edición general
MásOrange activa el texto de advertencia antispam Llamada visible en las líneas móviles de todas sus marcas

Su nombre es Llamada visible y se trata de una característica innovadora, ya que a ninguna otra operadora se le ha ocurrido hasta ahora aprovechar esta posibilidad que tienen las llamadas VoLTE. Cuando el móvil está bajo cobertura 4G o superior, además del número de origen de la llamada, el terminal puede mostrar un texto en pantalla mientras suena

Asimismov #1 Asimismov
Pues yo preferiría:
1 que no llamasen;
2 que no sonasen las llamadas
3 que antes de descolgar te avisen.

Uno de tres, no está mal.
tul #4 tul
#1 estan tardando en darse cuenta de que es perfecto para meter publicidad antes de cada llamada xD
Aokromes #5 Aokromes
#1 el punto 2 si el spammer ha sido notificado previamente lo suficiente tambien pasa.
strike5000 #8 strike5000 *
En Vodafone te avisan muchas veces con el texto "Llamada sospechosa". De hecho el otro día casi me quedo sin comer porque me llamó el repartidor de Just Eat, diciendo que no habían apuntado el piso y me lo marcó como "sospechoso" o "posible spam". También manda cojones que te llame un repartidor desde un móvil y te aparezca un prefijo 91.

De hecho creo que depende de que el número haya sido denunciado como spam.
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Supongo que lo de característica innovadora es ironía
#9 bibubibu
Este finde, he tenido una llamada de Senegal y otra de Egipto. Así que eso de evitar el spam en el teléfono, es una puta quimera.
#2 bizcobollo *
Pues no sé, a mí hace tiempo que me sale el nombre del que llama si es una empresa aunque no la tenga en los contactos y que pone "Posible spam" o algo así en ciertas llamadas de números desconocidos. Además de que puedes decirle al teléfono que filtre directamente las llamadas de spam y pasan muy poquitas. Tengo O2 y teléfono Pixel.
Aokromes #6 Aokromes
#2 eso es cosa del dialer de google, por cierto facilmente "falsificable"

t.me/bandaancha_eu/57826
#7 bizcobollo *
#6 Desde luego, si te llaman de "tu banco".... a sospechar
