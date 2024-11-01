Mascherano tras la visita a Trump: "Tenemos madurez para separar las cosas"

La visita del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca, con el astro argentino Lionel Messi como figura, provocó un revuelo en el país, en medio de la guerra en Medio Oriente y ante un jugador que jamás se posicionó políticamente. "Tenemos la madurez suficiente para separar las cosas. La visita se programó hace más de dos meses, así que simplemente seguimos el protocolo ya acordado. Somos conscientes de que la situación actual es diferente a la que existía cuando se organizó la visita inicialmente".