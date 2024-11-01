edición general
2 meneos
33 clics
Más de nueve millones de coches con etiqueta B tendrán ahora el acceso limitado a las ZBE, empezando por Barcelona y Madrid

Más de nueve millones de coches con etiqueta B tendrán ahora el acceso limitado a las ZBE, empezando por Barcelona y Madrid

Hasta ahora, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) limitaban el acceso a los coches sin etiqueta. Ahora los vehículos con etiqueta B de la DGT también empezarán a ser penalizados en las ZBE. La expansión de las ZBE y la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible sitúan a estos coches como el siguiente objetivo a corto plazo para limitar el acceso a las ciudades. Es una medida que afecta a aproximadamente 9,4 millones de vehículos de España.

| etiquetas: coches , etiqueta b , acceso , limitado , zbe , barcelona , madrid
2 0 0 K 27 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
Estupendo, ahora los pobres ya no pueden ir a trabajar con su Opel corsa.
9.4 millones de horas en vidas perdidas en el Metro y Autobús.
0 K 11

menéame