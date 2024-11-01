Más de nueve millones de coches con etiqueta B tendrán ahora el acceso limitado a las ZBE, empezando por Barcelona y Madrid

Hasta ahora, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) limitaban el acceso a los coches sin etiqueta. Ahora los vehículos con etiqueta B de la DGT también empezarán a ser penalizados en las ZBE. La expansión de las ZBE y la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible sitúan a estos coches como el siguiente objetivo a corto plazo para limitar el acceso a las ciudades. Es una medida que afecta a aproximadamente 9,4 millones de vehículos de España.