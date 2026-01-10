·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14312
clics
Ayuda, por favor
8330
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
6377
clics
Los "fachatroll"
5637
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
4360
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
más votadas
384
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
398
La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar
355
Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump
388
La esposa de la víctima del ICE en Mineápolis: "Nosotras teníamos silbatos. Ellos, armas"
277
Un video muestra a hombres enmascarados y armados golpeando a un palestino en la Cisjordania ocupada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
8
clics
Más de la mitad de los catalanes, partidarios de un Ejército en caso de independencia
Según una encuesta de Gesop, el porcentaje de catalanes proclives a tener un ejercito propio, instaurada la independencia, se ha incrementado.
|
etiquetas
:
cataluña
,
encuesta
,
ejército
,
partidarios
4
1
0
K
36
politica
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
36
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Dragstat
*
La pregunta sobre el ejercito propio debería de ir junto con las preguntas de si estaría dispuesto a pagarlo y si estaría dispuesto a participar en el ejercito en caso de conflicto. A mí si me preguntan solamente si quiero un ejercito que me proteja sin decir quién lo paga y quién participa también diría que si.
3
K
42
#20
Magog
#6
no valdría de nada que ganara el si a esas preguntas, a la hora de la verdad la mayoría de los militaristas son los primeros que corren como putas, igual que Abascal
0
K
10
#22
Eukherio
#20
Es como la pregunta de si tiene que volver la mili, que es una medida ultra popular para la gente que no tendría que hacerla, pero ya no convence tanto a los que les tocaría por edad.
1
K
28
#12
Jacusse
No dura ni ocho segundos.
2
K
33
#17
Spirito
*
#12
Sería una ruina para todos.
A los únicos que interesa la división hoy por hoy, y meter miedo, es a EEUU:
- España, o sigues mis órdenes o te azuzo el nacionalismo.
No es casual que envíen estas noticias sobre nacionalismos, dada la actual rebeldía de España.
En fin, nada nuevo.
1
K
21
#4
Malinke
Tenemos el miedo metido en el cuerpo. Ya está bien de que los poderes no luchen por la paz y promuevan el rearme; para eso que se vayan.
1
K
23
#16
Jointhouse_Blues
Cuenta con mi butifarra!
1
K
23
#2
ur_quan_master
Pero irían ellos o es para que vaya otro.
1
K
22
#15
CosaCosa
#2
para que vaya otro, obviamente, ellos son demasiado importantes para tales menesteres.
1
K
17
#5
Pájaroloco
Esperemos que ese supuesto ejército no tenga a los "países catalanes" como objetivo.
1
K
18
#7
CharlesBrowson
Muyaidines con berreta! Lo compro.
1
K
18
#11
dalla
Anda, ¿todavía no se ha roto España?
Estamos condenados como pueblo, si nuestros dirigentes nos distraen desde hace décadas con las mismas matracas y seguimos picando, nos inventan problemas de mentira, para sacarnos dinero sin solucionar los de verdad.
1
K
18
#21
Jointhouse_Blues
#13
Eso viene, como dice
#11
, porque nos dejamos manipular alegremente por dirigentes narcisistas que saben exaltar a las masas y enfrentarlas contra un enemigo ficticio.
0
K
12
#10
Donald
Bien, por fin vamos a tener un vecino al que le podamos ganar.
1
K
17
#14
chocoleches
Estos del SEM son cuatro friquis menos concocidos que el Instituto de Nova História.
No creo que nadie en Cataluña sepa quiénes son (para el SEM es el servei de emergencies) pero nadie es nadie.
0
K
12
#18
UNX
Mejor una segunda enmienda para defenderse de la patria, puestos a elegir.
0
K
11
#3
PaulDurden
Pues ya tendría ejercito, todos esos...
0
K
11
#9
Spirito
*
Salvo cuatro descerebrados, ningún catalán por catalán que sea, y es estraordinaria nuestra diversidad íbera, va a matar a ningún andaluz, por ejemplo, ni viceversa.
No lo veo, salvo que venga algún magnate de EEUU, por ejemplo, a meter millones de dólares a unos cabecillas, y mucha propaganda, y lie como ya sabemos que lo hacen.
0
K
9
#13
placeres
*
#9
..eso dijo mucha gente antes de una guerra civil. o una guerra de independencia.. y por alguna razón son las guerras mas sangrientas. Por ejemplo en Yugoslavia que de un día para otro vecinos "amigables" se volvieron enemigos jurados hasta niveles psicotaticos.
Lo de envolverse en la bandera para atacar al "otro", esta dentro de lo mas profundo de nuestros cerebros semievolucionados.
1
K
21
#19
Spirito
*
#13
Sí, cierto.
Y creo que aprendimos de ello.
Dejemos a un lado las excepciones, porque hay catalanes matando a catalanes en un momento dado, por ejemplo, y vecinos contra vecinos... y en todos lados hay descerebrados.
0
K
9
#27
cosmonauta
#13
En Yugoslavia no tenían nada de vecinos amigables.
Llevan 1000 años luchando como pinto de fricción de múltiples imperios.
0
K
13
#26
aPedirAlMetro
*
#24
entonces, no se por que hablas en tercera persona....
Me vas a explicar que es lo que no aprendieron, o no ?
0
K
8
#1
siempreesverano
Otra encuesta? No aprenden...
0
K
8
#8
aPedirAlMetro
*
#1
¿Qué es lo que no aprenden ?
¿Por qué no deberían poder hacer un referéndum no vinculante ?
1
K
21
#24
siempreesverano
#8
jajaja Tranquilo... Que yo participé en ese referéndum del que hablás y sé cómo acabó. A eso me refiero.
0
K
8
#23
Febrero2034
¿Pero no querían subcontratar la defensa a Francia o España?
0
K
6
#25
Cehona
#23
Los almogávares siempre fueron mercenarios como el Cid.
Igual es buena idea que tengan ejército propio y luego subcontratarlos.
0
K
15
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A los únicos que interesa la división hoy por hoy, y meter miedo, es a EEUU:
- España, o sigues mis órdenes o te azuzo el nacionalismo.
No es casual que envíen estas noticias sobre nacionalismos, dada la actual rebeldía de España.
En fin, nada nuevo.
Estamos condenados como pueblo, si nuestros dirigentes nos distraen desde hace décadas con las mismas matracas y seguimos picando, nos inventan problemas de mentira, para sacarnos dinero sin solucionar los de verdad.
No creo que nadie en Cataluña sepa quiénes son (para el SEM es el servei de emergencies) pero nadie es nadie.
No lo veo, salvo que venga algún magnate de EEUU, por ejemplo, a meter millones de dólares a unos cabecillas, y mucha propaganda, y lie como ya sabemos que lo hacen.
Lo de envolverse en la bandera para atacar al "otro", esta dentro de lo mas profundo de nuestros cerebros semievolucionados.
Y creo que aprendimos de ello.
Dejemos a un lado las excepciones, porque hay catalanes matando a catalanes en un momento dado, por ejemplo, y vecinos contra vecinos... y en todos lados hay descerebrados.
Llevan 1000 años luchando como pinto de fricción de múltiples imperios.
Me vas a explicar que es lo que no aprendieron, o no ?
¿Por qué no deberían poder hacer un referéndum no vinculante ?
Igual es buena idea que tengan ejército propio y luego subcontratarlos.