Más Madrid propone conceder la Medalla de Oro de la Comunidad a Bad Bunny

Más Madrid propone conceder la Medalla de Oro de la Comunidad a Bad Bunny

Los posicionamientos contra el ICE del artista puertorriqueño en los Grammy y la SuperBowl, 'ponen en el centro del debate público la dignidad humana', según la formación

| etiquetas: bad bunny , ice , eeuu
Dene #2 Dene
A ver, tampoco hay que irse arriba...
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 Si Putin tiene la llave de la ciudad y han otorgado la Medalla de Honor a Israel en pleno genocidio en Gaza, no iba a ser menos Bad Bunny
#7 dclunedo
Un Pavo que sale en el intermedio de la SuperBowl agarrándose los "guevos" y con las letras de las canciones más "progresistas y feministas de la historia" pone "en el centro del debate público la dignidad humana". El nuevo referente de la izquierda. Quitamos las medallas a Julio Iglesias Español por un "bulo" (ah no que era un medio "serio") y se las damos a un "Useño" que no se siente Useño. Al mismo tiempo presentamos como cabeza de lista de "Sumemos" en España a un separatista que no se siente Español. ¿Qué podría salir mal?, ¿Por qué no nos votan? :troll:
GeneWilder #9 GeneWilder
Más que nunca.  media
#4 JotaMcnulty
#3 xD xD xD

me parto la polla
GeneWilder #8 GeneWilder
#4 Venía a lo mismo. El nivel de ridículo es absolutamente brutal. El daño que está haciendo esta troupe de pijos a la izquierda va a llevar generaciones reparar.
pitercio #11 pitercio
A ver, que el pavo es un ridículo subcultural, dicho sea sin quitarle mérito a su valiente, aunque opulento, enfrentamiento con los trumpers.
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
Más Madrid se quiere hacer un Podemos. Está claro.
Uge1966 #12 Uge1966
Así no se gana el voto de las izquierdas, solo el de los autistas de oído.
