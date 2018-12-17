·
8
meneos
12
clics
Más Madrid propone conceder la Medalla de Oro de la Comunidad a Bad Bunny
Los posicionamientos contra el ICE del artista puertorriqueño en los Grammy y la SuperBowl, 'ponen en el centro del debate público la dignidad humana', según la formación
|
etiquetas
:
bad bunny
,
ice
,
eeuu
7
1
5
K
55
actualidad
12 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Dene
A ver, tampoco hay que irse arriba...
2
K
36
#1
JotaMcnulty
Relacionada:
www.meneame.net/m/ocio/letras-bad-bunny-rauw-alejandro-senaladas-campa
1
K
28
#5
Cabre13
*
#1
No sabía que estabas tan interesado en su carrera, aquí dejo una colección de artículos sobre la complicada relación entre Bad Bunny y el feminismo.
revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/8760
www.rtve.es/playz/20201020/bad-bunny-feminista-contra-transfobia-icono
theconversation.com/es-creible-el-feminismo-de-bad-bunny-216091
www.elmundo.es/f5/escucha/2018/12/17/5c1788af21efa070108b45ad.html&hel
;
» ver todo el comentario
0
K
11
#6
Verdaderofalso
*
#1
Si Putin tiene la llave de la ciudad y han otorgado la Medalla de Honor a Israel en pleno genocidio en Gaza, no iba a ser menos Bad Bunny
1
K
32
#7
dclunedo
Un Pavo que sale en el intermedio de la SuperBowl agarrándose los "guevos" y con las letras de las canciones más "progresistas y feministas de la historia" pone
"en el centro del debate público la dignidad humana"
. El nuevo referente de la izquierda. Quitamos las medallas a Julio Iglesias Español por un "bulo" (ah no que era un medio "serio") y se las damos a un "Useño" que no se siente Useño. Al mismo tiempo presentamos como cabeza de lista de "Sumemos" en España a un separatista que no se siente Español. ¿Qué podría salir mal?, ¿Por qué no nos votan?
2
K
27
#9
GeneWilder
Más que nunca.
1
K
23
#3
Meneador_Compulsivo
Relacionada:
Sumar propone nombrar a Bad Bunny hijo adoptivo de Asturias
0
K
20
#4
JotaMcnulty
#3
me parto la polla
3
K
50
#8
GeneWilder
#4
Venía a lo mismo. El nivel de ridículo es absolutamente brutal. El daño que está haciendo esta troupe de pijos a la izquierda va a llevar generaciones reparar.
1
K
30
#11
pitercio
A ver, que el pavo es un ridículo subcultural, dicho sea sin quitarle mérito a su valiente, aunque opulento, enfrentamiento con los trumpers.
0
K
14
#10
cenutrios_unidos
Más Madrid se quiere hacer un Podemos. Está claro.
0
K
12
#12
Uge1966
Así no se gana el voto de las izquierdas, solo el de los autistas de oído.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
me parto la polla