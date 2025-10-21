Más de diez mil satélites Starlink en órbita

Con los 28 Starlink v2 Mini puestos en una órbita de unos 260 kilómetros de altitud y 53,2º de inclinación la megaconstelación de SpaceX alcanzó la mágica y asombrosa cifra de 10006 unidades en órbita. Sí, más de diez mil satélites Starlink lanzados desde mayo de 2019 gracias a 314 lanzamientos del Falcon 9.
| etiquetas: satélites , starlink , órbita
Y entre ellos han de pasar naves y cohetes. ¿Dónde está el límite?
"EEUU ha derivado un satélite chino porque Trump Jr Jr dice que los chinos lo pagan para introducir droga ilegalmente en el país."