Más de diez mil satélites Starlink en órbita

Con los 28 Starlink v2 Mini puestos en una órbita de unos 260 kilómetros de altitud y 53,2º de inclinación la megaconstelación de SpaceX alcanzó la mágica y asombrosa cifra de 10006 unidades en órbita. Sí, más de diez mil satélites Starlink lanzados desde mayo de 2019 gracias a 314 lanzamientos del Falcon 9.

Y pensar que hace unos años nos decían que aquello de allí arriba estaba tan lleno de satélites que podían chocar unos con otros. Y ahora solo de una empresa se han colocado más de 10.000. Y los miles más que habrá de otras empresas y países.

Y entre ellos han de pasar naves y cohetes. ¿Dónde está el límite?
#1 Próximamente: GUERRA DE SATÉLITES!

"EEUU ha derivado un satélite chino porque Trump Jr Jr dice que los chinos lo pagan para introducir droga ilegalmente en el país."
