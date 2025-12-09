·
4
meneos
15
clics
Más de 62.000 familias valencianas se enfrentan a una subida del alquiler de 223 euros al mes
El Ministerio de Consumo lamenta que la revisión de los contratos firmados hace cinco años supone un aumento 'inasumible para estos hogares' que en la Comunitat albergan a 155.000 personas
etiquetas
valencia
comunidad valenciana
alquiler
actualidad
4 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Para sacarle el dinero a los americanos y britanicos se permiten estos precios en contra de la constitución, impidiendo que las familias que viven aquí puedan tener casa, familia, hijos y futuro
Así como asesinaron 230 personas en valencia, para que los turistas y guiris consumieran
Extincion y masacre es un genocidio
#3
RoterHahn
La situación es especialmente complicada en grandes ciudades como València, donde el coste del alquiler de un piso de 70 metros cuadrados puede superar los 1.600 euros al mes.
No lo entiendo.
Te encuentras pisos mas baratos en Berlín y Hamburgo, con sueldos alemanes.
#4
ChatGPT
#3
y en valencia también, se van a casos extremos
#2
alkalin
Es irónico que nos explique esto un guiri. Cuando la raíz del problema es el. El capital extranjero.
