edición general
Más de 62.000 familias valencianas se enfrentan a una subida del alquiler de 223 euros al mes

El Ministerio de Consumo lamenta que la revisión de los contratos firmados hace cinco años supone un aumento 'inasumible para estos hogares' que en la Comunitat albergan a 155.000 personas

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Para sacarle el dinero a los americanos y britanicos se permiten estos precios en contra de la constitución, impidiendo que las familias que viven aquí puedan tener casa, familia, hijos y futuro

Así como asesinaron 230 personas en valencia, para que los turistas y guiris consumieran

Extincion y masacre es un genocidio
RoterHahn #3 RoterHahn
La situación es especialmente complicada en grandes ciudades como València, donde el coste del alquiler de un piso de 70 metros cuadrados puede superar los 1.600 euros al mes.

No lo entiendo.
Te encuentras pisos mas baratos en Berlín y Hamburgo, con sueldos alemanes.
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 y en valencia también, se van a casos extremos
#2 alkalin
Es irónico que nos explique esto un guiri. Cuando la raíz del problema es el. El capital extranjero.
