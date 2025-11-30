Más de 60.000 millones de gasto en Defensa sin apenas debate político

España se rearma por la vía silenciosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido más de 60.000 millones en gasto militar y lo ha hecho a través del Consejo de Ministros, un mecanismo que evita, en la práctica, el debate parlamentario. Con un ejecutivo en minoría parlamentaria el Consejo de Ministros ha autorizado un volumen extraordinario de inversiones para sortear el techo formal del Ministerio de Defensa, estancado desde hace tres años en torno a los 14.000 millones por la falta de presupuestos generales del Estado. ----Sigue en #1
"La expansión militar se disparó a partir del 2022 con dos claros hitos en el año: por un lado, el inicio de la guerra de Ucrania –que lleva a los países aliados de Volodímir Zelenski, entre ellos España, a aprobar créditos para compensar gastos del conflicto bélico–, pero sobre todo, por la cumbre de la OTAN, de la que salió el compromiso de los países aliados de elevar el gasto en defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que años más tarde, con la… » ver todo el comentario
Para gastarlo en paseitos para los militares y empresas del gremio nunca hay problemas de gasto...