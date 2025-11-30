edición general
Más de 60.000 millones de gasto en Defensa sin apenas debate político

Más de 60.000 millones de gasto en Defensa sin apenas debate político

España se rearma por la vía silenciosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido más de 60.000 millones en gasto militar y lo ha hecho a través del Consejo de Ministros, un mecanismo que evita, en la práctica, el debate parlamentario. Con un ejecutivo en minoría parlamentaria el Consejo de Ministros ha autorizado un volumen extraordinario de inversiones para sortear el techo formal del Ministerio de Defensa, estancado desde hace tres años en torno a los 14.000 millones por la falta de presupuestos generales del Estado. ----Sigue en #1

cocolisto #1 cocolisto *
Continuación:

"La expansión militar se disparó a partir del 2022 con dos claros hitos en el año: por un lado, el inicio de la guerra de Ucrania –que lleva a los países aliados de Volodímir Zelenski, entre ellos España, a aprobar créditos para compensar gastos del conflicto bélico–, pero sobre todo, por la cumbre de la OTAN, de la que salió el compromiso de los países aliados de elevar el gasto en defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que años más tarde, con la…   » ver todo el comentario
Findeton #7 Findeton
#1 Pues igual que con todo aumento de gasto estatal, esta es otra expansión estatal, no es especial.
cocolisto #4 cocolisto
Creo que más que un problema con las "pensiones" tenemos un problema con las "presiones" para conducir al país a una senda belicista.¿Ningún control parlamentario,ninguna exigencia de la oposición e incluso de parte de la coalición de gobierno?.
#6 tierramar
Lo más grave no es que no haya debate politico, sino que no se cosult a la población; que queremos esa inversión en sanidad, educación, dependencia,... Y NO en armas.
#12 tierramar *
"Feijóo no ha esperado a llegar a la Moncloa para prometer lo que ni el Pentágono le exige: un 5% del PIB en gasto militar". Si hubiera un debate entre partidos politicos el PPSOE se pondrían de acuerdo de inmediatio para derrochar en armas. PPSOE gobiernan de espaldas a las necesidades de la población, para sí mismos, Si con la crisis del COvid los 2 partidos aprovecharon para hacer negocios con las mascarillas, ni me imagino hasta donde llegaría la corrupción en caso de guerra, como ahora en Ucrania, por la falta de controles en situaciones de crisis
Torrezzno #2 Torrezzno
Veo un patrón aquí. En ciertas cosas el debate parece no ser necesario. Véase chatControl o el gasto de defensa
Findeton #8 Findeton
#2 O el gasto en cualquier parte del estado.
#9 soberao
#2 Luego se pone dentro de la deuda y el gasto público, y se justifica para vender hospitales a la privada y recortar las pensiones de los mayores, que "el estado no puede gastar más de lo que ingresa".
Para gastarlo en paseitos para los militares y empresas del gremio nunca hay problemas de gasto...
#3 doramono
Perro es un mentiroso
#10 harverto
Seguro que el ppvox, cuando ganen, seguro que lo echan para atrás... o meten 100.000 más al 3% de comisión...
#11 sald64059
#10 pues cuando ganen y lo hagan habrá que criticarlos y pedirles explicaciones. Pero hoy, ayer, y mañana el gobierno que lo hace es el PSOE
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
#13 Mk22
Esta gobierno pasa del parlamento.
