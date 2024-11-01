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Más del 5% de los neonatos estadounidenses ya no reciben la ampolla de vitamina K al nacer por rechazo de sus padres [ITA]

Más del 5% de los neonatos estadounidenses ya no reciben la ampolla de vitamina K al nacer por rechazo de sus padres [ITA]

Recientemente se ha confirmado la muerte por hemorragia de un recién nacido de pocas semanas en EEUU, debido a un déficit de vitamina K. El porcentaje de neonatos que ya no la reciben en EEUU por rechazo de sus padres ha aumentado del 3% en 2017 al 5.18% en 2024. La profilaxis de enfermedad hemorrágica del recién nacido prevee la administración per os o vía intramuscular de vitamina K a todos los neonatos a los pocos días de vida. Gracias a ello se previene un problema que antes terminaba afectando al 1% de los recién nacidos.

| etiquetas: neonato , eeuu , rechazo , vitamina , k
7 2 0 K 85 cultura
9 comentarios
7 2 0 K 85 cultura
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pobres niños
2 K 43
#6 Sacapuntas *
#1 Mierda de padres que les tocaron en desgracia. Los servicios sociales, si existieran allí, ya tendrían un primer indicativo de la calidad familiar que iban a tener.
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pitercio #3 pitercio
No aclara si la rechazan porque creen que sube mucho el seguro o la factura o porque forma parte del firmware para luego instalar el chip.
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dark_soul #8 dark_soul
#3 quien sabe. Creo que se pueden casar entre primos. Eso explica muchas cosas
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#5 Pixmac
No es algo que afecte a otras personas. Si ellos se arriesgan a que su bebé muera es una pena por el niño pero es lo que han deseado los padres.
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#7 Sacapuntas
#5 Un hijo no es una propiedad. No lo olvides.
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orangutan #2 orangutan
Es lo que pasa en la naturaleza, solo sobreviven los hijos de los más dotados.
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#9 daniMate
Padres naturista y anticiencia que pueden descubrir , con gran dolor, que lo natural muchas veces es morirse o sufrir enfermedades incapacitantes que la ciencia hace tiempo que descubrió como evitar, mejorar y paliar.
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MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Se les puede empezar a llamar a los USAnos subespescie? Ganas le están poniendo.:troll:
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menéame