Más del 5% de los neonatos estadounidenses ya no reciben la ampolla de vitamina K al nacer por rechazo de sus padres [ITA]

Recientemente se ha confirmado la muerte por hemorragia de un recién nacido de pocas semanas en EEUU, debido a un déficit de vitamina K. El porcentaje de neonatos que ya no la reciben en EEUU por rechazo de sus padres ha aumentado del 3% en 2017 al 5.18% en 2024. La profilaxis de enfermedad hemorrágica del recién nacido prevee la administración per os o vía intramuscular de vitamina K a todos los neonatos a los pocos días de vida. Gracias a ello se previene un problema que antes terminaba afectando al 1% de los recién nacidos.