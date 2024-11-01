Más de 5.000 licencias para pescar los 154 salmones permitidos en Asturias este año

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 3.739 licencias para la pesca de salmón de esta temporada. También están en vigor otras 1.499 licencias interautonómicas que permiten la captura de trucha y salmón en varias comunidades. Estas cifras son similares a las del año pasado, cuando se otorgaron 4.076 permisos de salmón y 2.032 interautonómicos. El Principado ha concedido, además, 6.184 licencias para la pesca de trucha.