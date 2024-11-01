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Más de 5.000 licencias para pescar los 154 salmones permitidos en Asturias este año

Más de 5.000 licencias para pescar los 154 salmones permitidos en Asturias este año

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 3.739 licencias para la pesca de salmón de esta temporada. También están en vigor otras 1.499 licencias interautonómicas que permiten la captura de trucha y salmón en varias comunidades. Estas cifras son similares a las del año pasado, cuando se otorgaron 4.076 permisos de salmón y 2.032 interautonómicos. El Principado ha concedido, además, 6.184 licencias para la pesca de trucha.

| etiquetas: salmón , licencias , pescadores , pesca , licencias
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14 comentarios
8 2 0 K 127 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Eso da a 0,0308 salmones por barba. No lo veo rentable. A no ser que seas el que vende las licencias. O se haga la vista gorda.
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Cachopín #4 Cachopín
#2 Los pescadores de salmón son como los que van a ver rallyes. Solo los ven pasar.
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#4 #5 Ah, ya veo, ir a pescar salmones es en realidad una escusa para practicar el cruising.
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Cachopín #10 Cachopín
#9 Después del puente, en el primer meandro, detrás del segundo castaño, llevaré una caña con un clavel rojo en el carrete.
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Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#10 Me pilla lejos. De todas formas, agradezco la invitación.
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Cachopín #13 Cachopín
#11 Meandro a donde quieras.
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Mesto #12 Mesto
#9 Es una tradición antigua ligada a los ríos del norte de Asturias muy cultural.

La gente va aunque no pesque y lo hacen por tadicion donde ven a los salmones saltando río arriba.

La licencia no se paga por llevarte el pez, se paga por la actividad de pescar en sí y esa es la tradición
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Mesto #5 Mesto
#2 Es tradición, no rentabilidad.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 #2 69,69 € por 5 años para no pescar nada o acabar de esquilmar la especie
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josde #3 josde
Luego dicen que no queda nada en los ríos, xD
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ElBeaver #7 ElBeaver
Podrían dejar el río tranquilo por unos años.
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a69 #6 a69
La licencia bien la cobran no?
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manzitor #1 manzitor
Pescan para comer
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#14 diablos_maiq *
¿No son 154 salmones por licencia :'( ?
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menéame