Más de 150 estudiantes no vacunados puestos en cuarentena por un brote de sarampión en Carolina del Sur [ENG]

Más de 150 estudiantes no vacunados puestos en cuarentena por un brote de sarampión en Carolina del Sur [ENG]

Más de 150 estudiantes no vacunados en Carolina del Sur están bajo cuarentena obligatoria de 21 días debido a un brote de sarampión que afecta a dos escuelas del condado de Spartanburg. El brote en Carolina del Sur forma parte de una tendencia nacional más amplia, ya que Estados Unidos ha registrado más de 1.500 casos de sarampión este año. Se trata del número más alto desde que la enfermedad fue declarada erradicada en el país hace 25 años. Texas sufrió el mayor brote este verano, con más de 760 casos.

comentarios
mariKarmo
EEUU y los negacionistas nos van a acabar trayendo un desastre sanitario mundial. Qué asco de gente, deberían vivir en una isla y no salir de ella si no saben vivir en sociedad.
#5 Tronchador.
#1 ¿Australia?
Mimaus
Lo mejor que podría hacer EEUU es cerrar sus fronteras a cal y canto, no para que no entren, sino para que no salgan y venga otra pandemia. Y más ahora, con el desmantelamiento del Centro de Control de enfermedades de Atlanta. De ahí puede salir cualquier cosa.
Laro__
Son un peligro. A este paso, Europa va a tener que pedir visado y cartilla de vacunación a los yankies.
Metabarón
Que hagan gárgaras con lejía y arreglado.
mariopg
joder, pero esos subnormales viajan a europa!
rafeame
Se ve que en ese pueblo cuando les llega a casa alguien de la administración recomendándoles que vacunen a sus hi)os le lechan de una patada al grito de ºTHIS IS SPPARRRTAAAA….!!!” (perdigón incluido).
