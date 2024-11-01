Más de 150 estudiantes no vacunados puestos en cuarentena por un brote de sarampión en Carolina del Sur [ENG]

Más de 150 estudiantes no vacunados en Carolina del Sur están bajo cuarentena obligatoria de 21 días debido a un brote de sarampión que afecta a dos escuelas del condado de Spartanburg. El brote en Carolina del Sur forma parte de una tendencia nacional más amplia, ya que Estados Unidos ha registrado más de 1.500 casos de sarampión este año. Se trata del número más alto desde que la enfermedad fue declarada erradicada en el país hace 25 años. Texas sufrió el mayor brote este verano, con más de 760 casos.
