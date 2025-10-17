Más de 1.000 millones de euros al día: lo que le cuesta a Europa importar petróleo

En 2023, la Unión Europea gastó 427.000 millones de euros en importaciones de energía, lo que equivale a más de 1.000 millones de euros al día destinados a comprar recursos energéticos en el exterior. Cuando el petróleo superó por última vez los 100 dólares por barril en 2022, la factura energética europea fue todavía mayor. Ese año, el coste de las importaciones energéticas ascendió a 604.000 millones de euros. Europa está de rodillas frente a los estados y los cárteles que producen y controlan los precios del petróleo.
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Si el hijo de puta de Aznar con el hijo de puta de Soria no hubieran frenado las inversiones en renovables, hoy tendríamos más del doble de potencia instalada, pero lo más importante, probablemente también tendríamos algunos embalses reversibles más y mucho más parque de vehículo eléctrico y redes de carga.
Y este “problema” tampoco existiría: www.elconfidencial.com/tecnologia/2025-10-17/panales-solares-regalados
Son enormemente necesarias las renovables, como también lo es el petróleo, el gas, el carbón y, por mucho que escueza, también la energía nuclear. Europa era la reina del… » ver todo el comentario