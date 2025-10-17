Más de 1.000 millones de euros al día: lo que le cuesta a Europa importar petróleo

En 2023, la Unión Europea gastó 427.000 millones de euros en importaciones de energía, lo que equivale a más de 1.000 millones de euros al día destinados a comprar recursos energéticos en el exterior. Cuando el petróleo superó por última vez los 100 dólares por barril en 2022, la factura energética europea fue todavía mayor. Ese año, el coste de las importaciones energéticas ascendió a 604.000 millones de euros. Europa está de rodillas frente a los estados y los cárteles que producen y controlan los precios del petróleo.