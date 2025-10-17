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Más de 1.000 millones de euros al día: lo que le cuesta a Europa importar petróleo

Más de 1.000 millones de euros al día: lo que le cuesta a Europa importar petróleo

En 2023, la Unión Europea gastó 427.000 millones de euros en importaciones de energía, lo que equivale a más de 1.000 millones de euros al día destinados a comprar recursos energéticos en el exterior. Cuando el petróleo superó por última vez los 100 dólares por barril en 2022, la factura energética europea fue todavía mayor. Ese año, el coste de las importaciones energéticas ascendió a 604.000 millones de euros. Europa está de rodillas frente a los estados y los cárteles que producen y controlan los precios del petróleo.

| etiquetas: energía , gas , petróleo , barril , importar , gasolina , diésel , factura , recurso
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3 comentarios
6 2 0 K 86 actualidad
Huaso #2 Huaso *
Lo de España con los combustibles fósiles es de ser subnormales.

Si el hijo de puta de Aznar con el hijo de puta de Soria no hubieran frenado las inversiones en renovables, hoy tendríamos más del doble de potencia instalada, pero lo más importante, probablemente también tendríamos algunos embalses reversibles más y mucho más parque de vehículo eléctrico y redes de carga.

Y este “problema” tampoco existiría: www.elconfidencial.com/tecnologia/2025-10-17/panales-solares-regalados
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#3 Pitchford
Las hidroeléctricas de bombeo son una maravilla y se pueden hacer algunas más, pero las baterías eran demasiado caras hasta hace cuatro días y muchas renovables intermitentes sin almacenamiento ya vemos lo que pasa...
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#1 Quimycof
El problema de Europa y las políticas del todo o nada a las que nos tienen abocados es que se apuesta sólo en una dirección, cuando en realidad debería haber una oferta amplia en todos los frentes para poder abarcar realidades como esta, o aquel apagón que ahora pagaremos en la factura de la luz, sin que tengamos escasez.

Son enormemente necesarias las renovables, como también lo es el petróleo, el gas, el carbón y, por mucho que escueza, también la energía nuclear. Europa era la reina del…   » ver todo el comentario
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