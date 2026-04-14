En marzo, la mayor caída de la producción de petróleo de la historia

El bloqueo casi total del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor disrupción en la producción de petróleo de la historia, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Del último informe de la organización se desprende que en marzo se registró una caída de 10,1 millones de barriles diarios debido al conflicto que estalló a finales de febrero en Oriente Medio. Esto se traduce en una pérdida acumulada de más de 360 millones de barriles a lo largo de el último mes.