32
meneos
37
clics
Maruja Torres: "Da bastante asco pertenecer a una parte del mundo que observa con complacencia el avance de la ley del más fuerte"
En este momento, aparte de la extrema derecha mundial y porque quieren dominar el planeta, los únicos seres humanos que tienen esperanza colectiva son los sirios...
|
etiquetas
:
maruja torres
,
mundo
,
ley del más fuerte
28
4
1
K
149
actualidad
30 comentarios
28
4
1
K
149
actualidad
#12
Ratef
#6
te olvidas de que somos en gran parte cultura y memética. El homo sapiens muy especialmente. De cualquier manera, si nos ceñimos a la genética, entre dos sapiens de lugares dispares del mundo la secuencia de ADN es idéntica en torno al 99,8–99,9 %. El egoísmo y ese "individualismo del más fuerte" suele caer casi siempre en el cuadrante de estupidez de Cipolla. Somos como hojas de un mismo árbol.
3
K
45
#27
slimedition
#12
No me olvido, no: que se me hacía muy largo el comentario si no
1
K
16
#11
CerdoJusticiero
#7
Tu afirmación es tan falsa que sonroja.
2
K
44
#3
g3_g3
Y lo dice ella que siempre ha gustado de gastar los dineros de esta parte del mundo en la otra parte del mundo. No se si para creerse rica o solo para vivir con más lujos de los que la corresponderían en esta parte del mundo.
3
K
40
#1
Torrezzno
*
Que me perdone el mansplaining, pero ¿es que ha sido alguna vez de otra manera? Desde las hormigas hasta los chimpancés, la ley del más fuerte es una ley natural. Otra cosa es que los humanos lo disfracemos mediante códigos éticos y morales, pero como la historia enseña, esos códigos nunca duran mucho y la ley natural vuelve a imperar. La Ilustración fue una mentira.
La cuestión es que, en cuanto encuentra un hueco, la ley natural se abre paso. Al igual que un jardín que no mantienes.
3
K
30
#4
Ratef
*
#1
Te equivocas de pleno. Y precisamente discursos así dan combustible al garrulismo y a la estupidez que llenan las bases de lo que llamamos "extrema derecha" o extremos en general. Lo mismo has hecho un comentario cebo y he picado.
Justo al revés: si miras al Homo sapiens en sus 300,000 años de existencia (aunque se puede analizar con múltiples seres vivos) en perspectiva evolutiva, lo que ves no es “la ley del más fuerte”, sino la ley del más cooperador. Somos, con diferencia, el…
» ver todo el comentario
23
K
237
#6
slimedition
#4
Simplificando hasta el absurdo: nuestro propio cuerpo son células individuales que han aprendido a colaborar, lo que otorga una ventaja sobre el individualismo del más fuerte.
1
K
17
#7
fzman
#4
Todo eso funciona exclusivamente dentro de la propia tribu.
0
K
6
#15
Ratef
#7
El tema es que la tribu actual es la más grande la historia. E incluso se ha ampliado a otras especies animales con las corrientes recientes de animalismo, como dar derechos a perros y gatos, el proyecto gran simio etc
1
K
13
#19
fzman
#15
El nacionalismo ya es una enorme ampliación de instinto tribal.
1
K
16
#17
plutanasio
#7
así es, gran parte de los seres vivos conviven en grupos y luchan contra otros grupos de su misma especie para controlar un territorio. Porque los recursos de ese territorio son los que les dan la supervivencia del grupo.
0
K
12
#21
Ratef
#17
Que haya competencia entre grupos no demuestra la “ley del más fuerte”, sino la ley del grupo mejor coordinado. En biología lo ves por todas partes: las colonias de hormigas y abejas arrasan a individuos mucho más “fuertes” físicamente porque sacrifican la reproducción, se especializan y cooperan hasta el extremo; en lobos y leones, los ejemplares demasiado agresivos acaban expulsados o muertos, mientras sobreviven las manadas que coordinan caza, cría y defensa; los murciélagos vampiro que…
» ver todo el comentario
0
K
10
#8
kaos_subversivo
#4
comentario para enmarcar. Lastima que quien tendría que leerlo no lo iba a querer comprender
4
K
60
#10
astronauta_rimador
#4
"Derechos humanos, Estado del bienestar, limitación del poder, ciencia, vacunas, abolición de la esclavitud… son memes que seleccionan a favor de la cooperación a gran escala."
Y todo eso no ha salido en los países una vez se han impuesto por la ley del más fuerte?
0
K
9
#18
Torrezzno
*
#4
Entiendo lo que quieres decir. ¿Pero como explicas entonces el ciclo guerra-paz? Mi punto de vista es que es el estado el que hace que esos codigos eticos que fomentan la colaboracion se mantengan. Pero cuando el estado es debil o es el mismo estado el que fomenta romperlos es cuando a través de esas grietas reaparecen individuos o grupos que se quieren adueñar por la fuerza del poder. Por ejemplo entre los chimpances hay limpiezas etnicas entre distintas poblaciones, lo cual no significa que no cooperen entre ellos.
#13
a lo que me refiero con la mentira de la ilustración es que la democracia está fracasada, la fraternidad y demas un cuento chino. Todo ese idealismo condujo a la segunda guerra mundial
0
K
20
#24
concentrado
#18
No sólo no creo que la democracia esté fracasada sino que creo que es el mejor sistema político que hemos sido capaces de inventar. Lo que pasa es que cuando la democracia se lleva a su extremo de participación verdadera a todos los niveles, choca con intereses muy poderosos que mantienen privilegios desde hace siglos y no los quieren soltar, todo lo contrario quieren ampliarlos. Y esas personas son las que promueven la eliminación de la democracia hacia sistemas opresores donde sólo ellos salgan beneficiados. Ellos fueron los responsables de la Segunda Guerra mundial ya que apoyaron gobiernos tiranos en su beneficio, y ahora huele a que los nuevos multimillonarios también hacen ojitos a esas posiciones.
0
K
20
#28
Ratef
#18
Interesa mucho el chimpancé para estos temas, porque curiosamente se asemeja al sapiens en modo Gengis Khan, pero siempre se habla del chimpancé común (Pan troglodytes) y se obvia al bonobo (Pan paniscus), que es radicalmente opuesto. Nosotros somos, de hecho, “el tercer chimpancé”: compartimos más del 98 % del genoma con ambos, pero el resultado social es muy distinto en cada especie.
En el chimpancé común efectivamente hay coaliciones de machos que hacen incursiones letales a otros…
» ver todo el comentario
0
K
10
#30
Supercinexin
#4
Nada más que añadir.
Aunque no merece la pena discutir demasiado con según qué tontos.
1
K
30
#9
intotheflow
#1
Alegar determinismo biológico no es hacer mansplaining, es hacer el ridículo.
es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_biológico
1
K
27
#22
Torrezzno
*
#9
No se si entiendes lo que escribes. Los seres humanos cooperamos para eliminar de la tierra hasta el ultimo neandertal. Claro que hay cooperación pero esta no es pura. Toda cooperación tienen un objetivo y muchas veces es para ejercer la ley del mas fuerte.
¿No se aliaron los "aliados" para vencer a los nazis? De nuevo la ley del mas fuerte.
No me peges un enlace de la wikipedia como si fueses Jane Goodall
0
K
20
#13
concentrado
#1
En la naturaleza no prevalece el más fuerte, sino el mejor adaptado. ¿Por qué no sobrevivieron los dinosaurios y sí las musarañas al meteorito? No fue por su fortaleza.
De todas formas, M.Torres no peca de ingenua, cuando el 99.9% de los meneantes de este foro van, ella ya vuelve. Lo que viene a decir es que lo que le jode, no que exista la ley del más fuerte, que siempre ha existido, sino que sea tendencia. Que sólo quien va de fuerte consigue seguidores. Y si hemos avanzado como sociedad…
» ver todo el comentario
2
K
43
#23
XXguiriXX
#1
Muy equivocado. Investiga sobre el Sultanato de Madurai, es sólo un ejemplo, hay muchos más muy anteriores a la Ilustración. 3 cosas:
- Las tiranías duran muy poco
- Los seres humanos sentimos un rechazo natural al uso desmedido de la fuerza
- Rara vez es el más fuerte o agresivo un líder exitoso, sino el más inteligente y agradable con los demás
0
K
11
#25
Torrezzno
*
#23
La inteligencia no deja de ser una caracteristica que lo hace más fuerte que el resto. Podriamos decir que China es un regimen tiranico y ahi está. Ejerce una violencia estatal donde el partido es el mas fuerte.
0
K
20
#29
XXguiriXX
#25
Hay que diferenciar entre tiranía, autocracia y régimen autoritario. La China moderna se puede considerar lo último, y ni en broma una tiranía. Igualmente autocracia no implica tiranía, y han habido algunas muy exitosas cuando el líder era capaz.
0
K
11
#16
concentrado
Algo así le dijeron a Sócrates por manifestar en voz alta lo que pensaba. Y seguimos igual
0
K
20
#2
YSiguesLeyendo
Maruja, ¿sabes que no es obligatorio pertenecer a una u otra parte del mundo, que ya tienes una edad para haber podido elegir? Haz la prueba: si tanto asco te da, vete a vivir a esa otra parte del mundo que no es complaciente con el más fuerte y blablablá... hipócrita!
2
K
18
#20
Stieg
Siempre clarividente, Maruja.
Más marujas y menos xocas hacen falta.
0
K
9
#14
CosaCosa
No la veo fusil en mano defendiendo a nadie.
Es mas, no le veo fusil en mano intentando cambiar este sistema aqui para que alli no lo sufran
0
K
7
#26
VFR
Está hablando de Rusia?
0
K
7
#5
fzman
¿Acaso existe otra ley? Yo nunca he visto nada distinto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
