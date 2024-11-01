Martínez-Almeida admite el error del PP con el ‘síndrome postaborto’ pero defiende mantener el acuerdo con Vox

A pesar de su reconocimiento de error, Almeida ha dejado claro que el acuerdo aprobado no se anulará, aunque ha insistido en que el Ayuntamiento “no aplicará ninguna medida basada en categorías científicas que no existen”.
Que sí, que ya sabemos que la tierra no es plana (del todo), pero... qué vamos a hacer con los pobres terraplanistas ultraconstitucionalistas? Ofenderlos? Decirles que la tierra es redonda y que dejen de apoyarnos en las comunidades en las que gobernamos gracias a ellos?