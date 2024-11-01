edición general
13 meneos
10 clics
Martínez-Almeida admite el error del PP con el ‘síndrome postaborto’ pero defiende mantener el acuerdo con Vox

Martínez-Almeida admite el error del PP con el ‘síndrome postaborto’ pero defiende mantener el acuerdo con Vox

A pesar de su reconocimiento de error, Almeida ha dejado claro que el acuerdo aprobado no se anulará, aunque ha insistido en que el Ayuntamiento “no aplicará ninguna medida basada en categorías científicas que no existen”.

| etiquetas: almeida , madrid , vox , pp , aborto
12 1 0 K 145 actualidad
5 comentarios
12 1 0 K 145 actualidad
fareway #2 fareway *
Es un error pero sigo, es decir, no me deis la lata con mi decisión porque reconozco el error y calmo a los ultras no reculando. Luego acusa a Sánchez de ser estratega.
6 K 90
Sr.No #3 Sr.No *
#2 incapaces de rectificar ni ante errores reconocidos. Las cualidades del tirano.
0 K 14
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que me quedo sin come!
2 K 28
#5 tomeu
Este sujeto es un siperono
0 K 19
kinnikuman #4 kinnikuman
LA TIERRA ES PLANA
Que sí, que ya sabemos que la tierra no es plana (del todo), pero... qué vamos a hacer con los pobres terraplanistas ultraconstitucionalistas? Ofenderlos? Decirles que la tierra es redonda y que dejen de apoyarnos en las comunidades en las que gobernamos gracias a ellos?
0 K 7

menéame