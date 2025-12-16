Marruecos pone un pie en España (y la UE) y compra el 45% de las terminales portuarias de Boluda

La empresa estatal Marsa Maroc compra el 45% de Boluda Maritime Terminals (BMT). La compañía norteafricana se convertirá, a la espera de las autorizaciones de los reguladores, en accionista minoritario de Boluda Maritime Terminals (BMT), filial que presta servicios integrales de gestión y logística en nueve puertos españoles: Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander.
Solo una nación de imbéciles dejaría a una compañía mandada por un estado que ESTA ACTIVAMENTE RECLAMANDO las islas como propias, controlar LOS UNICOS puertos claves en esas islas.... Es como si Taiwan entregara la gestión de todos sus puertos a una empresa china dirigida por un "ex-militar", de locos.
"Prior to this, a 49% stake in BMT was held by the British investment firm CVC Capital Partners (through its wholly-owned Dutch subsidiary DIF Capital Partners). CVC announced its decision to sell this stake in August 2025. The new Marsa Maroc acquisition appears to be related to the exit of CVC. "
en lo demas de acuerdo, pero antes tampoco era mucho mejor
Pero China y Rusia enemigas y EE.UU. amigo. Con estos amigos para que queremos enemigos.