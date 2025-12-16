Marruecos pone un pie en España (y la UE) y compra el 45% de las terminales portuarias de Boluda

La empresa estatal Marsa Maroc compra el 45% de Boluda Maritime Terminals (BMT). La compañía norteafricana se convertirá, a la espera de las autorizaciones de los reguladores, en accionista minoritario de Boluda Maritime Terminals (BMT), filial que presta servicios integrales de gestión y logística en nueve puertos españoles: Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander.