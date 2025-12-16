edición general
Marruecos pone un pie en España (y la UE) y compra el 45% de las terminales portuarias de Boluda

La empresa estatal Marsa Maroc compra el 45% de Boluda Maritime Terminals (BMT). La compañía norteafricana se convertirá, a la espera de las autorizaciones de los reguladores, en accionista minoritario de Boluda Maritime Terminals (BMT), filial que presta servicios integrales de gestión y logística en nueve puertos españoles: Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander.

placeres #2 placeres *
Me quedo sin palabras.
Solo una nación de imbéciles dejaría a una compañía mandada por un estado que ESTA ACTIVAMENTE RECLAMANDO las islas como propias, controlar LOS UNICOS puertos claves en esas islas.... Es como si Taiwan entregara la gestión de todos sus puertos a una empresa china dirigida por un "ex-militar", de locos.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 para ponerlo en contexto, son los piratas que han vendido su participacion:
"Prior to this, a 49% stake in BMT was held by the British investment firm CVC Capital Partners (through its wholly-owned Dutch subsidiary DIF Capital Partners). CVC announced its decision to sell this stake in August 2025. The new Marsa Maroc acquisition appears to be related to the exit of CVC. "

:popcorn: en lo demas de acuerdo, pero antes tampoco era mucho mejor
vviccio #5 vviccio
#1 #2 OJO : aún está a la espera de autorizaciones regulatorias. Todo sea por el mundial de furbol.
#8 z1018
#2 un enemigo que está siendo armado con armas modernas por nuestro "socio, amigo y aliado" y que por el motivo que sea (sic), este país no hay que democratizarlo como Venezuela.

Pero China y Rusia enemigas y EE.UU. amigo. Con estos amigos para que queremos enemigos.
Dragstat #1 Dragstat
Bueno si eres liberal lo eres para todo. Esto no le pasa a China porque no lo son, ni a Estados Unidos porque lo son para aplicarlo a los demás, no a ellos mismos. En la UE es lo que hay.
#6 k-loc *
Hay que decirlo: que p..a vergüenza. Qué cojones tendrá este (des)gobierno para darle carta blanca a Marruecos en todo. Alucinante.
#7 dclunedo
#6 Los telefonitos espiados aún no tienen explicación oficial ninguna.... Pero no, Perro no tiene nada que esconder....:troll:
#3 poxemita
Hay que ser positivos, igual bajan los porros y la mano de obra.
