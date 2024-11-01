edición general
La marmota Phil en directo

La marmota Phil en directo  

En pocas horas la marmota Phil va a pronosticar si el invierno ha llegado a su fin, o si por el contrario, tendremos invierno para rato.

4 comentarios
ingenierodepalillos
Es dupe, salió ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer, esperen, ¿qué día es hoy?  media
DDJ
Con qué sencillez se nos cuela en casa el folclore usamericano
josde
La marmota, lleva ya años que no da una, ella bien calentita y a gusto, el cambio climático le ha pillado a contrapie.
torrrquemada
Aquí en Cataluña tenemos nuestro propio predictor del día de la Candelaria. "Si la Candelaria riu, el fred és viu, i si la Candelaria plora, l'hivern és fora"

Y está lloviendo, así que...
