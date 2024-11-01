·
5
meneos
79
clics
La marmota Phil en directo
En pocas horas la marmota Phil va a pronosticar si el invierno ha llegado a su fin, o si por el contrario, tendremos invierno para rato.
|
etiquetas
:
marmota
,
phil
,
candelaria
,
día de la marmota
5
0
2
K
40
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
ingenierodepalillos
Es dupe, salió ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer, esperen, ¿qué día es hoy?
4
K
37
#1
DDJ
Con qué sencillez se nos cuela en casa el folclore usamericano
1
K
17
#3
josde
*
La marmota, lleva ya años que no da una, ella bien calentita y a gusto, el cambio climático le ha pillado a contrapie.
0
K
17
#2
torrrquemada
*
Aquí en Cataluña tenemos nuestro propio predictor del día de la Candelaria. "
Si la Candelaria riu, el fred és viu, i si la Candelaria plora, l'hivern és fora
"
Y está lloviendo, así que...
1
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Y está lloviendo, así que...