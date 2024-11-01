·
Marlon Wayans promete que Scary Movie 6 se burlará de todo y apunta contra la cultura de la cancelación
Scary Movie 6 buscará revivir el humor irreverente de la franquicia, con Marlon Wayans prometiendo una comedia que “se burle de todos”.
ocio
ocio
#1
Catapulta
Vamos que se meten en política, ya lo veo venir.
