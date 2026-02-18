edición general
Marlaska dimitirá si la agente que denunció al jefe de la policía cree que le ha fallado

«Evidentemente», ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

meroespectador
Igualito que el PP con el alcalde de Móstoles, igualito.

¿Y usted como liga?...
8
Edheo
#1 Pues aún tiene la desverguenza el frijolito, de hacerse el digno con este caso

Yy su alcalde, aún en su sitio, y la agredida, expuesta públicamente mientras denigran su imagen.

Para mear y no echar gota. #2
0
manzitor
En el titular falta una palabra relevante. "Marlaska SOLO dimitirá si..."
3
Mark_
Lo preocupado que está ahora el PP por las mujeres cuando desde el minuto uno de su fundación intentó excluirlas de la vida pública, evitar la concesión de derechos, equiparar libertades civiles y por supuesto, gestionar sus úteros.
1
Battlestar
Y si mañana sale la denunciante y pide que dimita, porque siente que han fallado, dirán que la denunciante es en realidad una facha y que es todo lawfare y fango y/o que hay que esperar a que haya sentencia.
0
silvano.jorge
A ver si dimite y se marcha el fascista este.
0
famufa
Es muy arriesgado decir eso con altavoz. Solo con que una persona "crea" y lo diga, debería dimitir. Ella solo tiene que decir "creo que..." para provocar una respuesta.
Sé que, evidentemente, luego vendría el "que diga y demuestre por qué lo cree" y todo el rollo, y la película que todos sabemos visto muchas veces. Pero, es fuerte decir eso de "solo con que crea", en vez de "si se demuestra", o sí "hay indicios"...
¿No opináis lo mismo?
0

