Mark Bray, historiador exiliado de EE.UU.: "Están organizando un estado autoritario" (audio)

En plena cruzada de Donald Trump contra el movimiento 'antifa' de Estados Unidos, el investigador ha visto cómo Turning Point USA, la asociación fundada por el ultraderechista recientemente asesinado Charlie Kirk, ha presionado para que le despidan de su trabajo. La bola de nieve creció y Bray empezó a recibir amenazas de muerte y a ver la dirección de su casa en las redes sociales. Por su seguridad y la de su familia decidió huir a España

mmlv
Aergon
¿De qué otra manera podría bloquear las elecciones el agente naranja?
Tito_Keith
#5 se inventa un conflicto interno, como ya está haciendo, y suspende elecciones
Sinfonico
El estado autoritario ya está organizado, tan bien organizado que han sido los mismos que ahora lo sufren los que lo han votado....a disfrutar
Aergon
#1 No exactamente, el estado los forman todos sus integrantes y al agente naranja le ha votado menos de un tercio de la población.
Esto es lo que ocurre cuando se hace caso a los abstencionistas y los que piden votar en blanco.
alcama
la asociación fundada por el ultraderechista recientemente asesinado Charlie Kirk, ha presionado para que le despidan de su trabajo

Recordemos que en España, la izquierda pidió el despido de Pedro Delgado por criticar al Gobierno
Sinfonico
#2 El señor argumentitos, si no los tiene se los inventa.
