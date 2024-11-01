Mark Bray, historiador exiliado de EE.UU.: "Están organizando un estado autoritario" (audio)

En plena cruzada de Donald Trump contra el movimiento 'antifa' de Estados Unidos, el investigador ha visto cómo Turning Point USA, la asociación fundada por el ultraderechista recientemente asesinado Charlie Kirk, ha presionado para que le despidan de su trabajo. La bola de nieve creció y Bray empezó a recibir amenazas de muerte y a ver la dirección de su casa en las redes sociales. Por su seguridad y la de su familia decidió huir a España