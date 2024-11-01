edición general
Marinaleda consigue mantener la gestión pública de El Humoso gracias a un cambio normativo

El Parlamento andaluz ha aprobado una modificación normativa a través de una enmienda del PP al proyecto de ley de agricultura ecológica que va a permitir transferir de forma gratuita al Ayuntamiento de Marinaleda la finca de El Humoso, por un periodo de 25 años y a cambio de unas condiciones. Unos requisitos que son continuar con la gestión pública y social a través de un modelo cooperativo que viene generando empleo y desarrollo desde hace décadas a Marinaleda y la comarca, tal y como resume el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes...

PabloPani #1
Ole por el pueblo. Ejemplo a seguir.
Vivienda publica, empleo y sueldos dignos.

jdmf #2
Vaya con el comunismo, dando empleo y recursos al pueblo, cómo se atreven!!

#3 chavi
ha aprobado una modificación normativa a través de una enmienda del PP al proyecto de ley de agricultura ecológica que va a permitir transferir de forma gratuita al Ayuntamiento de Marinaleda la finca de El Humoso, por un periodo de 25 años

Increíble... ¿Estarían borrachos?

cax #4
Grande el pueblo de Marinaleda. Así se defiende la dignidad.

#5 La_fruta_de_ayuso
La utopía de los catetos sureños, analfabetismo y libro de peonadas debajo del brazo

PabloPani #6
#5 para gustarte tanto la fruta que poco te gustan los agricultores.


