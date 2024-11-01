Marinaleda consigue mantener la gestión pública de El Humoso gracias a un cambio normativo

El Parlamento andaluz ha aprobado una modificación normativa a través de una enmienda del PP al proyecto de ley de agricultura ecológica que va a permitir transferir de forma gratuita al Ayuntamiento de Marinaleda la finca de El Humoso, por un periodo de 25 años y a cambio de unas condiciones. Unos requisitos que son continuar con la gestión pública y social a través de un modelo cooperativo que viene generando empleo y desarrollo desde hace décadas a Marinaleda y la comarca, tal y como resume el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes...