María Aperador, criminóloga: "Cómo hacer que tu casa deje de estar visible en Google Maps"

Con más de 19 millones de reseñas y una valoración media de 3,9 sobre 5 en Google Play, Google Maps es, sin ninguna duda, una de las aplicaciones más descargadas y la app de navegación más popular para smartphone. En App Store tiene más de 507.000 valoraciones con una media de 4,6 sobre 5.
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A parte que yo soy otro muerto de hambre más y de ahí la coña, pero en los pueblos la gente suele vivir en casas y no les llamaría ricos a muchos.
Si entrais en Google Maps (usando Street Views) aqui: Avenue de l'Avocat 34, 1410 Waterloo, Bélgica, vereis que sigue difuminada pero si le das a la rueda del ratón para hacer zoom... voilà se ve la casa sin difuminar y en 3D.
Aviso a los que se quejen de la privacidad. Puchi ya no vive alli desde 2014 y esa dirección está en la propia Wikipedia, además de una foto de la susodicha casa.
es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_República