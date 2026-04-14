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María Aperador, criminóloga: "Cómo hacer que tu casa deje de estar visible en Google Maps"

Con más de 19 millones de reseñas y una valoración media de 3,9 sobre 5 en Google Play, Google Maps es, sin ninguna duda, una de las aplicaciones más descargadas y la app de navegación más popular para smartphone. En App Store tiene más de 507.000 valoraciones con una media de 4,6 sobre 5.

| etiquetas: google , maps , privacidad
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7 comentarios
5 0 1 K 43 ocio
The_Ignorator #1 The_Ignorator
¿Qué casa? :foreveralone:
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loborojo #2 loborojo
#1 Problemas de gente rica
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The_Ignorator #3 The_Ignorator
#2 Bueno, entiendo que la solución que da es válida para cualquier domicilio (a lo mejor no el portal de un bloque, pero sí las ventanas o lo que te afecte).
A parte que yo soy otro muerto de hambre más y de ahí la coña, pero en los pueblos la gente suele vivir en casas y no les llamaría ricos a muchos.
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loborojo #5 loborojo
#3 Si, tener casa es un derecho humano recogido en la CE art 47, solo era por seguir la broma.
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javibaz #6 javibaz
#3 lo acabo de intentar con mi piso. Por probar no se pierde. Te deja borrarla hasta si eres inquilino.
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#4 XXguiriXX
Joder, información muy interesante pero el texto parece haber sido generado con IA.
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Ka0 #7 Ka0
Eso es de efecto Streisand automático, además de que no sirve para nada, ya pasó en la casa de Puigdemont en Bélgica, pidió que se la pixelaran.

Si entrais en Google Maps (usando Street Views) aqui: Avenue de l'Avocat 34, 1410 Waterloo, Bélgica, vereis que sigue difuminada pero si le das a la rueda del ratón para hacer zoom... voilà se ve la casa sin difuminar y en 3D.

Aviso a los que se quejen de la privacidad. Puchi ya no vive alli desde 2014 y esa dirección está en la propia Wikipedia, además de una foto de la susodicha casa.
es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_República
:-D
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menéame