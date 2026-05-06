Margarita Robles explica que la cuarentena para los pasajeros españoles del Hondius será "voluntaria"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los 14 pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria.
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Y luego esa misma derecha, cuando le toca gestionar cualquier catástrofe, pues mejor que no te pille cerca: dana, covid, prestige, accidentes varios, etc, etc, etc
Será por eufemismos?,bah!
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5306300/hospital-militar-gome