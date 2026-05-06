edición general
4 meneos
15 clics

Margarita Robles explica que la cuarentena para los pasajeros españoles del Hondius será "voluntaria"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los 14 pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria.

| etiquetas: margarita , robles , cuarentena , hantavirus , voluntaria
3 1 0 K 41 actualidad
11 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
#1 sesky
Mucho mejor meter en cuarentena a todo un país. En manos de quién estamos...
3 K 47
#4 DotorMaster
#1 digo yo que si han tomado esa decisión será porque han consultado a autoridades sanitarias que avalan que se pueda actuar así, porque en la anterior pandemia es cierto que cometieron fallos, pero en general la actuación del gobierno central fue mucho más acertada que la de otros gobiernos que podríamos mencionar
1 K 29
#5 Comorr
#4 un virus con el 50% de mortalidad
1 K 20
#11 DotorMaster *
#5 Pero esto es lo de siempre... Ahora la derecha a poner a caer de un burro al gobierno, haga lo que haga, tanto si hace como si no.

Y luego esa misma derecha, cuando le toca gestionar cualquier catástrofe, pues mejor que no te pille cerca: dana, covid, prestige, accidentes varios, etc, etc, etc
0 K 10
Yoryo #10 Yoryo
#1 Que puedes esperar de Margarita :troll:
0 K 12
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Desde cuando una cuarentena es voluntaria
1 K 26
#8 Poll
#6 En España ya la hubo para personas con test negativo pero que habían estado en contacto estrecho con un positivo.
1 K 29
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
cuarentena voluntaria, sino...puede pasar, le ponemos un ancla al pescuezo y al agua patos :roll:
1 K 19
Kamillerix #3 Kamillerix
Que sea voluntaria no empece su "inmovilización elástica" con limitaciones por "propiosecurización"...

Será por eufemismos?,bah!
1 K 17
#7 Poll
Yo no me quedaría en un hospital militar. Mucho mejor cagar en casa que en ese "bunker".
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5306300/hospital-militar-gome
0 K 10
DORO.C #9 DORO.C
Nadie al volante.
0 K 9

menéame