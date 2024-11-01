Marco Rubio organiza un golpe tipográfico: Times New Roman desbanca a Calibri [ENG]

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el martes a los diplomáticos que vuelvan a utilizar la fuente Times New Roman en las comunicaciones oficiales, calificando la decisión de su predecesor, Antony Blinken, de adoptar Calibri como una medida de diversidad "derrochadora"
Volverla a cambiar a la anterior no lo es porque... porque patatas.
Y no es nimio. Hay estudios que comparan velocidad de lectura y comprensión entre distintas tipografías.
Lo que es una chorrada es que eso lo diga un periódico generalista, pero de cara al gobierno, me parece correcto.
#2 Si ha habido quejas, y ha pasado el tiempo como para decir "la gente se queja por la novedad", pues parece lógico volver atrás.
No se distrae con nimiedades.
Uno de los grandes, sin duda.