Marc Giró deja RTVE por Atresmedia y prepara un programa para el prime time de La Sexta

Marc Giró deja RTVE por Atresmedia y prepara un programa para el prime time de La Sexta

El presentador catalán tiene todavía varias entregas de 'Late Xou' pendientes de emisión, grabadas a finales de 2025, que La 1 estrenará a partir de este martes, Marc Giró deja RTVE y ficha por Atresmedia en uno de los movimientos más sorprendentes del panorama televisivo español reciente. El comunicador, considerado uno de los grandes valores en alza de la televisión pública, ya trabaja en un nuevo formato para La Sexta que se estrenará a lo largo de 2026, según ha anunciado el grupo audiovisual privado en un comunicado oficial.

autonomator
un Giró de 180 grados
josete15
Me cae muy bien Marc, pero tengo vetada la sexta desde que se le quitó la careta a Ferreras y a Anita Pastor.
#12 Suleiman
La cago yéndose al grupo A3....
Antipalancas21
La noticia se ha hecho pública apenas un día antes de que Late Xou, el programa de entrevistas y humor que Giró presenta en La 1, regrese este martes a las 23 horas tras el parón navideño.
#3 Almirantecaraculo
Buenas jugada de grupo a3mierda.
Divide et impera de manual.
Si no ven a Pablo, al menos que no vean La Revuelta, y poniendo un presentador gay en prime time en la cadena de "izquierdas" ocupamos la cuota.
Win-win
oceanon3d #10 oceanon3d
#3 Lo de la cadena de izquierdas no te lo compro.
vilujo #13 vilujo
#3 Claro, y se va a cargar al Wyoming que tiene una de las mejores audiencias de la cadena (Y quizás la más fiel después de 20 año). Solo veo este caso si Wyoming decide retirarse, cosa que también lo entendería porque él mismo reconoció que en el 2019 estuvo a punto de hacerlo.

Sinceramente yo veo mas a Giró haciendo un programa similar al que viene haciendo pero para la sexta.

Fuente: www.formulatv.com/audiencias/canales/lasexta/
pitercio #5 pitercio
A ver lo que tarda en pasarse aún más al chichinabo y salir diciendo que le reprimen su libertad creativa y tal.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 No creo que en esa cadena le permitan soltar lo que normalmente hace en RTVE.
pitercio #15 pitercio
#6 así es, pueden comenzar por proponerle invitados, bloquearle otros y luego intercambiar divertidamente algunas recomendaciones sobre estilos televisivos. Finalmente, responsabilizarle activamente sobre porcentajes de audiencia... En fin, que le compensará en pasta pero la tele ferreriana convierte todo lo que toca en algo burdo.
Sr.No #11 Sr.No
No sé Rick, las pocas veces que vi algo de este por aquí me pareció una suerte de payaso sin gracia y fascista wannabe.
a69 #16 a69
#11 Fascista? Si que lo has visto poco si.
#4 Leon_Bocanegra
Bueno, RTVE podría solucionarlo fichando a Raúl Pérez

youtube.com/shorts/StsTz0px0qw?si=gfT6cuRmdGUTyTfq
ronko #7 ronko
#4 O cuando se recupere, usar a uno que ya tiene experiencia en ese tipo de programas, Andreu Buenafuente.
#8 Leon_Bocanegra
#7 Hasta donde yo se, Buenafuente ya está en RTVE.
ronko #9 ronko
#8 Si, pero podría hacer algo estilo Late Motiv.
DrEvil #17 DrEvil
Buena visión de futuro. Ha sabido anticiparse al pendulazo.
Cuando esto pete va a haber muchos buscando donde aterrizar, si lo hace ahora hay menos competencia.
