Marc Giró deja RTVE por Atresmedia y prepara un programa para el prime time de La Sexta

El presentador catalán tiene todavía varias entregas de 'Late Xou' pendientes de emisión, grabadas a finales de 2025, que La 1 estrenará a partir de este martes, Marc Giró deja RTVE y ficha por Atresmedia en uno de los movimientos más sorprendentes del panorama televisivo español reciente. El comunicador, considerado uno de los grandes valores en alza de la televisión pública, ya trabaja en un nuevo formato para La Sexta que se estrenará a lo largo de 2026, según ha anunciado el grupo audiovisual privado en un comunicado oficial.
Divide et impera de manual.
Si no ven a Pablo, al menos que no vean La Revuelta, y poniendo un presentador gay en prime time en la cadena de "izquierdas" ocupamos la cuota.
Win-win
Sinceramente yo veo mas a Giró haciendo un programa similar al que viene haciendo pero para la sexta.
Cuando esto pete va a haber muchos buscando donde aterrizar, si lo hace ahora hay menos competencia.