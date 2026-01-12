Marc Giró deja RTVE por Atresmedia y prepara un programa para el prime time de La Sexta

El presentador catalán tiene todavía varias entregas de 'Late Xou' pendientes de emisión, grabadas a finales de 2025, que La 1 estrenará a partir de este martes, Marc Giró deja RTVE y ficha por Atresmedia en uno de los movimientos más sorprendentes del panorama televisivo español reciente. El comunicador, considerado uno de los grandes valores en alza de la televisión pública, ya trabaja en un nuevo formato para La Sexta que se estrenará a lo largo de 2026, según ha anunciado el grupo audiovisual privado en un comunicado oficial.